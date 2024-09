Marta Farrés, al nou Govern català: “Serem lleials, però sempre exigents”

La Festa Major de Sabadell ja és aquí, i la celebració de la ciutat també marca l’inici del curs polític a la ciutat. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha celebrat el canvi de mans al Govern de la Generalitat, però ha assegurat que mantindrà les demandes de Sabadell amb el nou executiu català, ara liderat pel també socialista Salvador Illa.

“Hi haurà lleialtat institucional i serem exigents, com sempre“, ha exposat l’alcaldessa en la recepció d’inici de la Festa Major celebrada aquest dijous a l’Estruch. El missatge de Farrés pren força perquè s’ha produït davant del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i la consellera d’Igualtat i Feminisme, la badienca Eva Menor, que han assistit a la trobada i a qui desitja, com a la resta del govern català, “molta sort i encerts”.

El llistat d’inversions pendents de la Generalitat a la ciutat és llarga. Farrés ha enumerat les principals, com la ronda Nord de Sabadell i Terrassa per obrir una nova via amb Castellar del Vallès, les millores en l’atenció primària, els edificis d’escoles i instituts que avui dia tenen barracons, la residència de gent gran, la construcció d’habitatge social i també l’ampliació dels Jutjats, aprovada pel govern anterior i que haurà de tirar endavant Espadaler. “Ens reunirem moltes hores per fer front a tot això”, ha remarcat.

Farrés ha posat deures a la seva mà dreta a l’Ajuntament, el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, que ara és també secretari d’Empresa i Treball del govern Illa. Aprofitant la confiança personal i professional que es tenen, l’alcaldessa li ha demanat que “escombri cap a casa” des de la seva nova posició per aconseguir captar empreses per a la ciutat, la manera de “crear riquesa i llocs de treball”.

La trobada ha comptat amb la presència de representants d’organitzacions, institucions i de la ciutadania de Sabadell i d’altres municipis de Vallès. Farrés ha agraït la feina a les entitats culturals i als serveis públics desplegats per la Festa Major d’enguany i s’ha mostrat entusiasmada per l’inici de les celebracions. “Tenim ganes de festa. Som una ciutat de festa!”.

El Sabadell de les “grans i petites coses”

En clau sabadellenca i pel que fa a l’acció municipal directa, l’alcaldessa manté la línia estratègica del mandat: millorar l’espai públic de la ciutat. Amb una metàfora marinera, ha parlat de l’Ajuntament com un “transatlàntic” que el Govern municipal ha fet “virar cap a les petites coses, perquè siguin protagonistes“. Dins d’aquest àmbit del dia a dia, remarca la gestió de les plagues, que han crescut aquest estiu. “Aquestes petites coses donen sentit a la política, són realment el que millora la vida de les persones”.

En paral·lel, Farrés no renuncia als projectes de ciutat a llarg termini, com el Hub Aeronàutic de Catalunya al voltant de l’Aeroport, l’escola d’infermeria de la UAB a l’Artèxtil, amb què vol refermar la posició de Sabadell com a capital del Vallès.