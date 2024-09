El Sabadell vol sumar-se a la Festa Major assolint la primera victòria en l’estrena a la Nova Creu Alta

En plena Festa Major de la ciutat, el Sabadell vol oferir aquest diumenge (19 h) a la seva afició la primera victòria de la temporada en l’estrena a la Nova Creu Alta, davant un Espanyol B que arriba ferit després de caure a casa contra el Sant Andreu (1-2).

També serà el retorn a l’Estadi com a equip de Segona Federació, la categoria més baixa des de la temporada 2006/07 (llavors Tercera Divisió). Les comparacions són odioses, però les necessitats serien les mateixes. Plantejar-se l’ascens com a únic objectiu en la quarta divisió del futbol estatal és obligat en un club com el Centre d’Esports. Cert que no seria bo un clima de nerviosisme -el botó de l’autodestrucció que deia Lucas Viale-, però també cal que l’equip mostri un elevat grau de determinació per convertir l’Estadi en un feu gairebé inaccessible.

Evitar l’ansietat

Només acabar el partit de Torrent, David Català va deixar clar que el duel contra l’Espanyol B seria “una pel·lícula ben diferent”. En la roda de premsa prèvia a la seva estrena oficial a la banqueta de la Nova Creu Alta, el tècnic arlequinat ho va confirmar plenament: “és un altre escenari, la manera de jugar i també per les característiques del rival. Coneixem l’estil d’Ignasi Senabre i sabem que ens trobarem un equip jove, atrevit, amb molta força i energia que ens obligarà a estar molt concentrats amb pilota i sense”.

El concepte “pressió” sembla que anirà permanentment associat aquesta temporada a l’entorn arlequinat, per l’obligació de lluitar per l’ascens. David Català ho entén, però com ja va avisar el director esportiu, Lucas Viale, “no seria bo sortir amb nervis a la jornada 2. L’ansietat no ens pot passar factura a l’inici de partit, com va succeir contra el Cornellà en la Copa Federació. Volem guanyar sempre, però també cal ser realistes i entendre la situació en la qual estem”.

Novetats a la convocatòria

Oferir la millor versió és ara mateix el primer gran repte de David Català. “L’afició està responent molt bé i el fet d’arribar als 4.000 socis és una bona mostra. Volem donar-li satisfaccions i estem preparats per aïllar-nos del soroll”.

Sense confirmar noms, el tècnic va deixar entreveure novetats a la convocatòria. A Torrent ja hi eren Ortega i Carlos Pérez i ara podrien afegir-se dos dels últims fitxatges, Miguelete i el francès Ryan Bakayoko. Millorar en l’aspecte ofensiu serà fonamental per aspirar a la primera victòria de la temporada.

Català se sent “molt satisfet” amb la plantilla dissenyada. “Tenim dos jugadors titulars per posició i estic convençut que podem lluitar per l’objectiu”. De totes maneres, no es descarta la incorporació d’un jugador sub’23.

Amb Ignasi Senabre

El renovat filial blanc-i-blau arriba a la Nova Creu Alta després de caure a casa davant el Sant Andreu (1-2) en un duel vibrant. La nota de morbositat estarà a la banqueta, ocupada per Ignasi Senabre, extècnic del juvenil i filial arlequinat i que va sonar aquest estiu després de les grans campanyes a l’Europa. Un altre que podria tornar a trepitjar l’Estadi creualtenc és l’exdirector esportiu Jaume Milà, ara com a màxim responsable del futbol Base perico.

El duel serà dirigit pel col·legiat del Comitè Català Pol Arenas Mora. En els prolegòmens el Centre d’Esports farà un petit homenatge als ‘herois de la ciutat’, com poden ser els cossos de Policia, Bombers i infermeria. També hi haurà un minut de silenci en record dels socis arlequinats que ens han deixat durant l’últim any.

L’últim antecedent va ser a la temporada 2019/20 i va acabar amb un 3-1 favorable al Sabadell, amb gols de Manu Lanzarte i Adri Cuevas (2). Dels quinze enfrontaments a la Nova Creu Alta, el Sabadell n’ha guanyat 10, per un empat i 4 triomfs pericos.