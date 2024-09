La fideuada popular de Sabadell, un plat amb quilos de participació

El plat fort de Festa Major. La fideuada popular és un dels must de la nostra festa i, cada any, uneix entre 2.000 i 3.000 persones al Parc de Catalunya, on famílies, parelles i grups d’amics busquen l’excusa perfecta per dinar sota l’ombra dels arbres. S’han venut més de 2.000 tiquets, segons l’organització.

Uns plats que s’elaboren amb 300 quilos de fideus, 60 quilos de gambes, 50 de calamars, 50 de sípia, 30 de pebrots, 6 quilos d’all i 750 litres de brou. Cada menú té un preu de dos euros i inclou el plat de fideuada, pa, allioli i una beguda. Però Cafès Pont també ofereix una degustació gratuïta de cafè als assistents.

“És un moment per a estar en família, ens encanta venir, és tradició”, expliquen la Laia i en Jaume, veïns de la ciutat. Ells són 15 per dinar, i s’organitzen escrupulosament per a que no falti res: “Uns porten les taules, d’altres, les cadires… d’altres, tovallons i coberts”, expliquen. I la meitat d’ells fa cua mentre l’altre grup prepara el pica-pica i paren taula. No tohom ho té igual d’organitzat: una parella utilitza un arbust com a taula. “Som només dos, no ens volíem complicar…”, diuen.

L’ambient al parc és festiu. Però entre bambolines, l’ingredient secret perquè tot funcioni sobre rodes: la unió i col·laboració dels voluntaris com la Inés que serveixen cadascun dels plats.

L’any passat van ser més de 2.600 sabadellencs –més que a l’edició anterior— els que van gaudir de l’àpat multitudinari. “No va quedar ni un sol fideu pels col·laboradors, això no ho havia vist mai”, recorda la Inés Flores, una de les veïnes i membre de l’agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros que fa anys que ajuda a repartir plats entre els assistents. Més d’una trentena de voluntaris han fet files per repartir els milers de plats previstos. Entre els voluntaris, es trobava l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, acompanyada d’altres membres del govern municipal.

La rebotiga: una trentena de voluntaris ho fan possible

La Inés va començar a col·laborar amb la fideuada fa més de vint anys, amb la primera edició, quan no es repartien fideus sinó paella. Aleshores, moltes entitats de la ciutat aportaven voluntaris per a repartir els milers de plats que surten de les tres paelles gegants i dues de mitjanes.

Ara, només són els Ballesteros els que estan al càrrec del voluntariat: “Cada any ens unim 30 persones i ajudem a repartir el menjar, servir l’allioli…”, exposa Flores. Això sí, sempre ben servits: des de les 12 h del migdia s’instal·len al costat de les paelles amb un bon pica-pica per fer passar la gana i el seu tradicional Rebujito.

“Abans de repartir quasi 3.000 plats, hem d’anar servits”, bromegen. Mentre els comensals agafen lloc sota l’ombra d’un arbre o improvisant una taula al bell mig del parc, els col·laboradors es coordinen perquè no falli cap detall.

“Som part de Sabadell”

L’àpat l’elabora una empresa especialitzada, mentre la trentena de voluntaris per a repartir els plats i comprovar que tot estigui en ordre. “Nosaltres som part de Sabadell, ens sentim de la ciutat i per això ens agrada ajudar i treballar pels nostres veïns”, exposa Joaquin Lesmes, president de l’entitat. Una reflexió compartida per Flores, que afirma que el més agraït és retrobar-se amb antics amics, veïns i coneguts.

“Sé que avui em trobaré amb gent que només veig d’any en any, a la fideuada. I estic il·lusionada”, sosté. Però el motor que l’anima a participar any rere any, sense excepció, és “l’ambient d’ajuda, companyonia i de comunitat que s’hi respira”. Sent que forma part de l’engranatge d’una roda que permet que tot funcioni.