Dues façanes antigues per als nous temps

L'enderroc de l’edifici de l’antic Taulé Viñas així com de la casa que tenia al costat ja s’ha completat. Són a la via de Massagué, davant de la plaça de les Dones del Tèxtil, i a part de ser veïnes, comparteixen que, en els dos casos, la façana està protegida, no s’ha enderrocat i al seu darrere s’hi construiran projectes diferents, però mantenint-les.
Patrimoni històric
En el cas del Taulé Viñas, se situava a la casa Gambús, on els darrers 50 anys s’havia impartit classe. Ara, la promotora immobiliària sabadellenca Administración Bernal hi construeix una residència per a gent gran. Tot i que l’inici d’obres estava previst per a finals de l’any passat, no ha estat fins darrerament que s’ha enderrocat tot l’edifici menys la façana. Fonts de la promotora van indicar al Diari que la previsió és oferir una cinquantena de places residencials.
Al seu costat, d’una banda hi ha el carrer de Josep Renom. A l’altra banda, paret amb paret i en un projecte que està molt més avançat, s’hi ha aixecat una nova promoció de vuit habitatges, distribuïts en una construcció formada per planta baixa, on hi haurà un local, i quatre pisos d’alçada amb sotacoberta. En aquests moments es treballa en la façana i l’interior de cada domicili, a grans trets. L’edifici té És l’antiga casa Pau Gambús, que havia sigut habitatge i despatx de l’arquitecte municipal Josep Renom, autor d’edificis coneguts pels sabadellencs com el Mercat Central o la Torre de l’Aigua, juntament en aquest cas amb l’enginyer Francesc Izard.
La façana conservada corresponia al número de la casa del Renom, el 83, i això inclou finestres, balcons i forjats. Tanmateix, la pròpia façana s’arrebossarà i es pintarà, i es restauraran elements singulars com el sòcol de pedra picada, els serigrafiats i els forjats. L’arquitectura la signa Next Arquitectura.