Esport, natura i aventura tot l'any a La Molina

Quan pensem en La Molina, sovint ens imaginem les pistes cobertes de neu, els esquiadors baixant a gran velocitat i l’ambient hivernal. Però l’estació gironina és molt més que això. Quan arriba la calor, l’estació es transforma en un escenari ple de propostes per a totes les edats: activitats esportives com senderisme i bicicleta en plena natura, experiències gastronòmiques i plans familiars. Situada al cor de la Cerdanya, aquesta estació de muntanya d’FGC Turisme és una destinació privilegiada per gaudir del turisme actiu els 365 dies de l’any.
La Molina estarà oberta cada cap de setmana de setembre, així com el pont per la Diada, el dia 11, i posarà punt final a la temporada d’estiu el 5 d’octubre. La cloenda arribarà amb un dels esdeveniments més esperats del calendari esportiu de muntanya: la prestigiosa Salomon Ultra Pirineu. Divendres 3 d’octubre tindrà lloc la tradicional La Molina Nit Pirineu 2025, una cursa vertical al capvespre que ja s’ha convertit en una cita imprescindible.
El gran clàssic de l’estiu a La Molina és el passeig en el telecabina Cadí-Moixeró, una experiència en si mateixa que permet gaudir de vistes espectaculars i accedir a l’alta muntanya. Enguany només arriba fins al tram 1 a causa de les obres al Niu de l’Àliga. Tot i això, continua sent el punt de partida de moltes rutes i activitats. Es poden fer caminades fàcils amb guies especialitzats o bé aventurar-se a excursions més llargues per gaudir de l’entorn pirinenc.
Encara pel que fa a l’oferta de senderisme, destaquen les rutes d’interpretació de la fauna i itineraris gratuïts del Circuit de la Natura i el Circuit de les Mines, organitzats en col·laboració amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Bike Park
Els amants de la bicicleta tenen un autèntic paradís al Bike Park de La Molina, amb 13 circuits de descens per a tots els nivells, un circuit de Cross Country i el divertit Wood Park. Aquesta temporada s’hi ha sumat l’habilitació d’un traçat específic per acollir els campionats, el Comella DH, pensat per als riders més exigents. El Bike Park s’ha convertit en un autèntic espai de referència per als amants del descens i l’enduro en BTT.
La Molina també ofereix altres facilitats per practicar esports gaudint de les impressionants vistes dels Pirineus com la pista de pàdel.
Campionats de Descens en BTT
Aquest estiu, l’estació de la Molina ha acollit el Campionat de Catalunya i d’Espanya de Descens (DH) del 18 al 20 de juliol, amb més de 250 riders, i el Campionat d’Europa de l’1 al 3 d’agost, amb 425 especialistes de 27 nacionalitats. Amb aquests esdeveniments, La Molina Bike Park es consolida com a epicentre estatal i europeu d’aquesta espectacular disciplina.
El llac
A l’estiu, la zona lúdica situada al costat del llac de La Molina ofereix una proposta diversa i ideal per passar en família o amb amics, envoltats de natura i diversió. Entre les activitats destacades s’inclouen les bicicletes aquàtiques, una experiència única per pedalar sobre l’aigua; els patinets d’aigua; els caiacs; i bicicletes elèctriques infantils per als més petits.
A més, hi ha un circuit esportiu per posar-se en forma, una zona de vòlei gratuïta, i un camp de disc golf de 9 cistelles.
Aventures per als més menuts
Un dels grans atractius de La Molina a l’estiu és que s’ha convertit en un destí ideal per a famílies. Els més petits tenen moltes activitats; el tubbing, per llençar-se per tobogans amb uns flotadors gegants; la piscina climatitzada, els llits elàstics i el Parc d’Aventura als Arbres.
Una de les novetats d’enguany ha estat el Metapark. Una ruta immersiva de senderisme amb realitat augmentada. Gràcies a un mòbil o una tauleta de lloguer, els visitants poden veure i sentir la fauna més emblemàtica dels Pirineus, fer-se fotografies amb animals virtuals i aprendre d’una manera divertida.
Gastronomia amb encant
La Molina també és un espai per descobrir la gastronomia local, amb diverses opcions que combinen qualitat i autenticitat. El Restaurant Alabau és conegut per la seva cuina de muntanya; el Restaurant El Bosc, ofereix una proposta més familiar i variada, amb un ambient acollidor; i el Xiringuito del Llac, la gran novetat d’aquesta temporada, ofereix menús lleugers i refrescants amb vistes immillorables al llac.
També destaca l’espai La Placeta, inaugurat a l’hivern que continua en actiu durant l’estiu i la tardor, acollint activitats i convertint-se en punt de trobada animat per als visitants.