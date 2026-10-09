ABB Robotics preveu tenir enllestit el nou centre tecnològic i d’operacions durant el primer trimestre del 2028. Aquest divendres, la companyia presidida pel sabadellenc Marc Segura ha presentat les noves instal·lacions, un centre que centralitzarà les operacions de robòtica per a Espanya i Portugal. "El futur que tenim al davant és realment excitant”, ha assegurat Segura.
El projecte s’ubicarà a Can Guiart, en una parcel·la d’aproximadament 60.000 metres quadrats on s’aixecarà un edifici d’uns 15.000 metres quadrats, on es reuniran en un mateix espai equips d’enginyeria, visió artificial, programari i robots mòbils autònoms, amb l’objectiu d’accelerar el desenvolupament de tecnologies aplicades a la indústria i facilitar la col·laboració directa amb els clients.
"La robòtica i la intel·ligència artificial física estan entrant en una nova era en què la intel·ligència artificial, el programari i l’experiència industrial han d’avançar conjuntament", ha afirmat el president d’ABB Robotics.
En aquest sentit, ha destacat que el nou centre permetrà integrar aquestes capacitats i portar-les a una escala més gran:
"El nostre nou centre a Sabadell ens permetrà connectar aquestes capacitats i oferir solucions innovadores d’intel·ligència artificial física de nivell industrial i a gran escala a clients de tots els sectors i d’arreu del món".
Marc Segura, president d`ABB Robotics
David Chao
El projecte presentat a les instal·lacions d’ABB s’emmarca en la transformació que viu la robòtica industrial, amb màquines cada vegada més autònomes i capaces d’interpretar l’entorn en què treballen. En aquest escenari, la combinació de sensors, visió artificial, intel·ligència artificial i programari és clau perquè els robots puguin executar més tasques amb més flexibilitat, rapidesa i seguretat.
El centre de Sabadell, en el que hi treballaran prop de 200 persones, disposarà de laboratoris, espais de formació, una àrea d’experiència de client, un showroom tecnològic i zones per desenvolupar i muntar solucions robòtiques.
Sergio Martín, director general d’ABB Robotics per a Espanya i Portugal, ha posat l’accent en la continuïtat de l’activitat de la companyia al Vallès i en la importància de mantenir la connexió amb el teixit industrial català. "Amb aquest nou centre a Sabadell continuem ampliant l’experiència d’ABB Robotics en robòtica industrial, sistemes de visió, programari i robots mòbils autònoms", ha assenyalat. El directiu ha remarcat que la nova ubicació permetrà reunir diferents disciplines tecnològiques i reforçar la capacitat de l’empresa per donar resposta a les necessitats de la indústria.
Des de Sabadell, els equips treballaran en aplicacions de muntatge avançat, automatització de processos industrials i sistemes d’intralogística basats en robots mòbils autònoms, coneguts com a AMR. El centre també donarà suport al desenvolupament d’aquesta tecnologia a la planta d’ABB Robotics a Burgos. La voluntat és connectar les capacitats d’enginyeria i fabricació amb les necessitats concretes dels clients i permetre que les solucions es puguin provar i perfeccionar abans d’implantar-les a gran escala.
Les aplicacions que es desenvolupin al nou centre s’adreçaran a sectors com l’automoció, la logística, l’electrònica i els béns de consum. Les instal·lacions també facilitaran que els clients coneguin i provin les tecnologies en entorns preparats per a la col·laboració, amb espais on els equips d’ABB i les empreses puguin treballar conjuntament en el disseny de solucions adaptades als seus processos productius.
Sergio Martín, director general ABB Robotics Espanya i Portugal
D. CHAO
A l’acte de presentació, hi ha assistit una àmplia representació de les principals entitats econòmiques empresarials i econòmiques de Sabadell i de la comarca, així com el director executiu d’Acció, Joan Romero, i el director de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa.
Des de la Cambra de Comerç de Sabadell,
Ramon Alberich ha celebrat l’aposta d’ABB Robotics per ‘aterrar’, de nou, a Sabadell, i per extensió, al Vallès Occidental, recordant el pes de la indústria a la comarca i la necessitat de continuar impulsant inversions que permetin modernitzar el teixit productiu. ”Quan les coses van bé, és quan hem d’apostar amb més decisió per la inversió”.
El president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich
D. CHAO
Per la seva banda,
Joan Romero ha definit el projecte com "un projecte insígnia per al Vallès i per a Catalunya, referent i molt necessari". Romero també ha destacat la trajectòria de la companyia al país: “ABB fa molts anys que està establerta a Catalunya i continua invertint-hi i confiant en el país”. En aquesta línia, Romero ha defensat que, la implantació tindrà efectes que aniran més enllà d’ABB Robotics, perquè "permet acostar la disrupció a les empreses" i facilitar que la transformació tecnològica arribi al conjunt del teixit productiu.
Un dels robots de la companyia
D. CHAO