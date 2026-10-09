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El nou centre d'ABB Robotics, a principis del 2028: "El futur que tenim al davant és realment excitant"

Diners

Les noves instal·lacions centralitzaran les operacions de robòtica per a Espanya i Portugal i acollirà equips d’enginyeria, intel·ligència artificial i desenvolupament de solucions per a clients d’arreu del món

  • Render de les instal·lacions d'ABB Robotics -
Publicat el 09 d’octubre de 2026 a les 18:37
Actualitzat el 09 d’octubre de 2026 a les 19:14

ABB Robotics preveu  tenir enllestit el nou centre tecnològic i d’operacions durant el primer trimestre del 2028. Aquest divendres, la companyia presidida pel sabadellenc Marc Segura ha presentat les noves instal·lacions, un centre que centralitzarà les operacions de robòtica per a Espanya i Portugal.  "El futur que tenim al davant és realment excitant”, ha assegurat Segura. 

El projecte s’ubicarà a Can Guiart, en una parcel·la d’aproximadament 60.000 metres quadrats on s’aixecarà un edifici d’uns 15.000 metres quadrats, on es reuniran en un mateix espai  equips d’enginyeria, visió artificial, programari i robots mòbils autònoms, amb l’objectiu d’accelerar el desenvolupament de tecnologies aplicades a la indústria i facilitar la col·laboració directa amb els clients.  "La robòtica i la intel·ligència artificial física estan entrant en una nova era en què la intel·ligència artificial, el programari i l’experiència industrial han d’avançar conjuntament", ha afirmat el president d’ABB Robotics.

En aquest sentit, ha destacat que el nou centre permetrà integrar aquestes capacitats i portar-les a una escala més gran: "El nostre nou centre a Sabadell ens permetrà connectar aquestes capacitats i oferir solucions innovadores d’intel·ligència artificial física de nivell industrial i a gran escala a clients de tots els sectors i d’arreu del món".

  • Marc Segura, president d`ABB Robotics

El projecte presentat a les instal·lacions d’ABB s’emmarca en la transformació que viu la robòtica industrial, amb màquines cada vegada més autònomes i capaces d’interpretar l’entorn en què treballen. En aquest escenari, la combinació de sensors, visió artificial, intel·ligència artificial i programari és clau perquè els robots puguin executar més tasques amb més flexibilitat, rapidesa i seguretat. El centre de Sabadell, en el que hi treballaran prop de 200 persones,  disposarà de laboratoris, espais de formació, una àrea d’experiència de client, un showroom tecnològic i zones per desenvolupar i muntar solucions robòtiques. 

Sergio Martín, director general d’ABB Robotics per a Espanya i Portugal, ha posat l’accent en la continuïtat de l’activitat de la companyia al Vallès i en la importància de mantenir la connexió amb el teixit industrial català. "Amb aquest nou centre a Sabadell continuem ampliant l’experiència d’ABB Robotics en robòtica industrial, sistemes de visió, programari i robots mòbils autònoms", ha assenyalat. El directiu ha remarcat que la nova ubicació permetrà reunir diferents disciplines tecnològiques i reforçar la capacitat de l’empresa per donar resposta a les necessitats de la indústria.

Des de Sabadell, els equips treballaran en aplicacions de muntatge avançat, automatització de processos industrials i sistemes d’intralogística basats en robots mòbils autònoms, coneguts com a AMR. El centre també donarà suport al desenvolupament d’aquesta tecnologia a la planta d’ABB Robotics a Burgos. La voluntat és connectar les capacitats d’enginyeria i fabricació amb les necessitats concretes dels clients i permetre que les solucions es puguin provar i perfeccionar abans d’implantar-les a gran escala.

Les aplicacions que es desenvolupin al nou centre s’adreçaran a sectors com l’automoció, la logística, l’electrònica i els béns de consum. Les instal·lacions també facilitaran que els clients coneguin i provin les tecnologies en entorns preparats per a la col·laboració, amb espais on els equips d’ABB i les empreses puguin treballar conjuntament en el disseny de solucions adaptades als seus processos productius.

  • Sergio Martín, director general ABB Robotics Espanya i Portugal

A l’acte de presentació, hi ha assistit una àmplia representació de les principals entitats econòmiques empresarials i econòmiques de Sabadell i de la comarca, així com el director executiu d’Acció, Joan Romero, i el director de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. 

Des de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich ha celebrat l’aposta d’ABB Robotics per ‘aterrar’, de nou, a Sabadell, i per extensió, al Vallès Occidental, recordant el pes de la indústria a la comarca i la necessitat de continuar impulsant inversions que permetin modernitzar el teixit productiu. ”Quan les coses van bé, és quan hem d’apostar amb més decisió per la inversió”.

  • El president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich

Per la seva banda, Joan Romero ha definit el projecte com "un projecte insígnia per al Vallès i per a Catalunya, referent i molt necessari". Romero també ha destacat la trajectòria de la companyia al país: “ABB fa molts anys que està establerta a Catalunya i continua invertint-hi i confiant en el país”. En aquesta línia, Romero ha defensat que, la implantació tindrà efectes que aniran més enllà d’ABB Robotics, perquè "permet acostar la disrupció a les empreses" i facilitar que la transformació tecnològica arribi al conjunt del teixit productiu.

  • Un dels robots de la companyia
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