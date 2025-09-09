Els accionistes minoritaris del Banc Sabadell recomanen "esperar l'opinió del Consell abans d'acudir al bescanvi"

L'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell recomana als accionistes "esperar a conèixer a posició oficial del Consell abans de prendre una decisió sobre la seva participació en el bescanvi", segons apunten en un comunicat.
En aquesta línia, recorden que l'informe que ha d'emetre l'entitat presidida per Josep Oliu "constitueix una peça clau d'informació que ha de ser tinguda en compte per tots els accionistes a l'hora de valorar l'operació".
Així mateix, els accionistes minoritaris recorden que el període d’acceptació romandrà obert fins al 7 d’octubre, prou temps per analitzar la informació completa abans de decidir. I subratlla un aspecte essencial: "rebutjar l’OPA és tan senzill com no acudir-hi. N’hi ha prou amb no fer res perquè la posició de l’accionista computi automàticament com a oposició a l’oferta".
En el mateix comunicat, l'associació insisteix en el fet que l'oferta del BBVA és "ofensiva, ja que pateix greus mancances" i que, en conjunt, la proposta "lluny de premiar la confiança dels accionistes, els castiga: resta valor, augmenta la càrrega impositiva i retalla la retribució futura", motiu pel qual "l’evolució del Banc Sabadell en solitari demostra que l’opció més rendible i segura és mantenir la seva independència".