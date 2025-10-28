Sabadell Comerç Centre tanca un acord amb Endesa

Endesa Energia, S.A.U. i Sabadell Comerç Centre han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’establir un marc estable de cooperació que permeti fomentar l’eficiència energètica, l’estalvi i la sostenibilitat entre els establiments associats. L’acord busca també reforçar la coordinació entre ambdues entitats per millorar la informació, la gestió i l’atenció personalitzada als comerços de la ciutat, oferint-los condicions avantatjoses i un acompanyament tècnic especialitzat.
A l’acte de signatura celebrat a Sabadell hi han participat Eva Fernández Gómez, presidenta de Sabadell Comerç Centre, i Núria Borregón Alarcón, responsable de B2C Retail de Catalunya Oriental d’Endesa. L’acte també ha comptat amb la presència de membres de les dues entitats que col·laboraran en el desplegament del conveni.
Amb aquesta col·laboració la companyia reafirma la seva voluntat d’acompanyar el teixit comercial local en la seva transformació energètica, posant a disposició dels associats de Sabadell Comerç Centre serveis d’assessorament gratuït, estudis personalitzats de consum i recomanacions d’optimització tarifària. L’objectiu és ajudar-los a reduir la seva despesa i millorar la gestió energètica tant dels seus establiments com de les seves llars, facilitant-los la presa de decisions i oferint-los informació útil per a un ús més responsable i eficient de l’energia.
Els associats podran beneficiar-se d’un tractament comercial específic que inclou descomptes del 2% en electricitat i gas sobre la millor tarifa disponible en el moment de la contractació, així com d’una reducció del 10% en els serveis tècnics presencials, com els programes de manteniment i reparació d’instal·lacions. A més, disposaran d’un equip exclusiu d’Endesa per a la gestió àgil dels contractes i per a la resolució de qualsevol consulta o incidència, de manera que puguin centrar-se en la seva activitat amb la tranquil·litat de comptar amb el suport directe de la companyia. El conveni també incorpora nous canals d’atenció personalitzada, com la cita prèvia presencial o per Video Atenció, i una bústia exclusiva de consultes i incidències per als associats, que podran accedir així a una atenció més àgil i propera.
Endesa i Sabadell Comerç Centre impulsaran a més sessions informatives per donar a conèixer bones pràctiques d’estalvi i eficiència energètica, així com estudis de consum que permetin identificar oportunitats de millora en els negocis. Per garantir el seguiment i l’evolució d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat crear una Comissió Paritària que es reunirà, com a mínim, un cop l’any per analitzar els resultats, compartir experiències i proposar noves línies de treball conjunt. Aquest espai servirà també per detectar necessitats específiques dels establiments adherits i establir actuacions que reforcin el compromís mutu amb la sostenibilitat i la competitivitat del comerç local.