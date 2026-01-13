L’acord del Mercosur, una “oportunitat de creixement”

Finalment, i després de més de dues dècades de negociacions, divendres passat es va aprovar l’acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur, mercat que formen el Brasil, l’Argentina, el Paraguai i l’Uruguai. L’acord estableix un marc estable per facilitar l’entrada de productes europeus a aquests mercats i alhora l’arribada de productes sud-americans a la UE, amb l’objectiu d’eliminar fins al 91% dels aranzels que actualment graven els intercanvis comercials entre ambdues parts, un canvi que suposarà un estalvi estimat de 4.000 milions d’euros anuals i afectarà a més de 740 milions de ciutadans.
Per a les empreses sabadellenques i vallesanes, aquest acord té una importància estratègica clara, ja que el 2024 les empreses catalanes van exportar als països del Mercosur productes per valor de 1.418 milions d’euros segons dades d’Acció, amb el Brasil com a principal destí i amb un pes destacat de sectors com la perfumeria i la cosmètica, la maquinària i els medicaments.
Des de la Cambra de Comerç, el balanç de l’anunci de l’acord és positiu, tal com ho expressa Vicenç Vicente, cap de promoció de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell, en considerar que “és un pas important en la política comercial europea, en un moment de proteccionisme i aïllacionisme liderat pels Estats Units, que pot convertir-se en un motor de creixement econòmic”.
La mateixa visió positiva és compartida per la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch, que assegura que “l’acord és una bona notícia per a les empreses” i remarca que “no només en sortirà beneficiat el sector de l’automoció, també el de components de l’automoció, maquinària i béns d’equip i el sector químic”.
Bosch destaca que “el Mercosur és un mercat que pot ajudar les empreses a reequilibrar mercats on hi ha aranzels”, però, de la mateixa manera que s’expressa Vicente, posa l’accent, també, en “les clàusules salvaguarda”, perquè “totes les importacions que vinguin dels països del Mercosur tinguin la mateixa traçabilitat que els productes europeus. Cal que tots els sectors dels països del Mercosur juguin a la mateixa lliga”.