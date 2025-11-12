Adam inicia el compte enrere per al nou centre de dades

Adam, l’empresa tecnològica especialitzada en centres de dades i serveis al núvol, ha iniciat el compte per a la construcció del nou data center, que s’ubicarà al Parc de l’Alba Sincrotró de Cerdanyola del Vallès.
Aquest dimarts s’ha celebrat l’acte simbòlic de col·locació de la primera pedra, presidit pel conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i l’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón. José Mejías, director general d’Adam i amfitrió de l’esdeveniment, va destacar en la seva intervenció el gran potencial del sector per desenvolupar nous centres de dades al sud d’Europa i la creixent necessitat de les empreses de comptar amb socis especialitzats com Adam.
El conseller Sàmper, per la seva banda, va afirmar que “aquests centres de dades són el cor que fa bategar la nostra economia digital; infraestructures estratègiques de país i de futur. Ara més que mai, necessitem parlar d’autonomia en la gestió de les dades dins del nostre propi territori”.
Aquest nou centre comptarà amb 7.500 m² de superfície dividits en sales modulars d’última tecnologia. Disposarà d’una potència instal·lada de 8 MW, i s’espera que estigui disponible el 2027. Durant la fase inicial del projecte s’instal·laran 4 sales modulars, que representaran una potència total de 4 MW. La instal·lació està dissenyada sota els estàndards més alts de fiabilitat i eficiència, amb classificació Tier III, que garanteix una alta disponibilitat i redundància; aspectes clau per assegurar la continuïtat operativa dels serveis informàtics davant errors de hardware, talls d’energia o problemes de la xarxa.
El nou data center s’afegirà a la xarxa de centres que Adam ja té operatius a Barcelona (Barcelona centre i Parc Tecnològic del Vallès) i a Madrid (TecnoAlcalá a Alcalá de Henares), assolint així una capacitat total instal·lada de 14 MW i 14.500 metres quadrats d’instal·lacions. Amb aquest nou projecte, Adam preveu tancar l’any amb una facturació de 10 milions d’euros, la qual cosa representa un creixement del 15% respecte als 8,7 milions registrats l’any anterior.