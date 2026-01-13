ARA A PORTADA
"No vull que el meu fill es quedi a casa perquè hi ha impediments d'accessibilitat a tot arreu" Jan Cañadell Puigmartí
Què ha fet l’Ajuntament de Sabadell fins ara en matèria d’inclusivitat i accessibilitat? Jan Cañadell Puigmartí
Retirada imminent de l’amiant de la nau davant del Teresa Claramunt, després de la pressió de les famílies Sergi Gonzàlez Reginaldo
El món educatiu de Sabadell fa la carta als Reis: "El personal ho donem tot, però desgasta" Sergi Gonzàlez Reginaldo
La fàbrica d’Alstom a Santa Perpètua, la “joia de la corona”
La companyia compta amb una xarxa de 320 proveïdors, alguns dels quals que van iniciar la seva relació amb la companyia francesa a través de la fàbrica de Santa Perpètua, s’han convertit al llarg dels anys en proveïdors en l’àmbit mundial, com és el cas de la sabadellenca Rolen Technologies