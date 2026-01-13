ARA A PORTADA

La fàbrica d’Alstom a Santa Perpètua, la “joia de la corona”

La companyia compta amb una xarxa de 320 proveïdors, alguns dels quals que van iniciar la seva relació amb la companyia francesa a través de la fàbrica de Santa Perpètua, s’han convertit al llarg dels anys en proveïdors en l’àmbit mundial, com és el cas de la sabadellenca Rolen Technologies

Publicat el 13 de gener de 2026 a les 12:16
Actualitzat el 13 de gener de 2026 a les 12:26

La companyia francesa Alstom, amb centre industrial a Santa Perpètua, ocupa més de 1.100 persones al seu centre vallesà. Avui, amb una fabricació anual de 450 cotxes /tramvies, fabrica 1 de cada tres tens que circulen a l’Estat i aporta 400 milions d’euros al PIB. Ahir dilluns, la multinacional va presentar a Foment de Treball l’estudi encarregat a la consultora Ernst & Young. El document analitza la contribució econòmica, industrial, social i ambiental d’Alstom a Catalunya i Espanya els últims dos anys (2024 i 2025). L’empresa considera que el centre industrial de Santa Perpètua de Mogoda, de 360.000 metres quadrats, és la “joia de la corona” de la seva activitat a l’Estat, segons va dir el president d’Alstom Espanya, Leopoldo Maestu, durant la seva intervenció.  

Entre les diverses xifres, Alstom compta amb una xarxa de 320 proveïdors, alguns dels quals que van iniciar la seva relació amb la companyia francesa a través de la fàbrica de Santa Perpètua, s’han convertit al llarg dels anys en proveïdors en l’àmbit mundial, com és el cas de la sabadellenca Rolen Technologies que juntament amb la vallesana Barat Alte, han facturat, entre els dos, prop de 80 milions d’euros a la companyia. “Alstom actua com a palanca de creixement i ajuda a crear un teixit empresarial robust i resilient capaç de competir en l’àmbit internacional, generant llocs de feina de qualitat, a la vegada que contribueix al desenvolupament sostenible i la cohesió social”,va afegir Leopoldo Maestu. 

