L'atur de llarga durada es redueix un 7,4% durant el 2025

Al llarg de l’any, l’atur registrat ha mostrat una evolució globalment favorable, amb descensos destacats durant la major part dels mesos

Publicat el 13 de gener de 2026 a les 14:58

Sabadell va tancar el 2025 amb una evolució molt positiva del mercat laboral, consolidant una tendència de reducció de l’atur que situa la ciutat en nivells no vistos des d'abans de la crisi econòmica. El 2025 conclou amb un descens interanual del 3,2%.

Al llarg de l’any, l’atur registrat ha mostrat una evolució globalment favorable, amb descensos destacats durant la major part dels mesos i oscil·lacions puntuals vinculades a la dinàmica estacional habitual, apunten fonts municipals. 

 

Evolució favorable

L’evolució de l’atur a Sabadell durant el 2025 ha estat especialment sòlida en comparació amb altres àmbits territorials. La ciutat ha mostrat un comportament millor que el conjunt del Vallès Occidental, la província de Barcelona, Catalunya i l’Estat, reforçant el posicionament de Sabadell com un dels municipis amb una evolució laboral més favorable del seu entorn. 

Un altre element especialment destacat de l’evolució del 2025 ha estat la reducció de l’atur de llarga durada. En el darrer any, el nombre de persones que feia més de 12 mesos que estaven a l’atur ha disminuït un 7,4%, amb 424 persones menys en aquesta situació, fet que evidencia una millora en la capacitat del mercat laboral per reincorporar persones amb més dificultats d’accés a la feina i un impacte positiu de les polítiques d’acompanyament i inserció laboral. 

