"No vull que el meu fill es quedi a casa perquè hi ha impediments d'accessibilitat a tot arreu" Jan Cañadell Puigmartí
Què ha fet l’Ajuntament de Sabadell fins ara en matèria d’inclusivitat i accessibilitat? Jan Cañadell Puigmartí
Retirada imminent de l’amiant de la nau davant del Teresa Claramunt, després de la pressió de les famílies Sergi Gonzàlez Reginaldo
La Crida acusa els Mossos de connivència en l'acte ultra a Sentmenat: "Calen explicacions de la consellera Parlon" Marc Béjar Permanyer
L'atur de llarga durada es redueix un 7,4% durant el 2025
Al llarg de l’any, l’atur registrat ha mostrat una evolució globalment favorable, amb descensos destacats durant la major part dels mesos