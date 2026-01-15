El segon millor any del segle XXI a l’Aeroport

L’Aeroport de Sabadell ha tancat el millor any, dels darrers vint-i-cinc, en relació amb el nombre d’operacions (62.340) efectuades a l’aeròdrom sabadellenc. Només l’any 2001, amb 62.963, supera els registres d’enguany. Feia divuit anys, des del 2007, que l’Aeroport no superava les 60.000 operacions.
Bona part de la 'culpa' d’aquest creixement de l’activitat recau en les diverses escoles de pilots establertes a l’aeròdrom –més del 80% de les operacions són formatives–“El 2025 hem fet el rècord d’hores de vol, superant les 20.000 hores. L’aviació cada vegada creix més, i Sabadell té totes les característiques idònies: la llicència AESA, que té una molt bona reputació en estàndards de seguretat, la meteorologia i la proximitat amb Barcelona”, explica Cristina Biosca, directora general de la Barcelona Flight School, l’escola de pilots de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell.
En la mateixa línia, des de Aero Link Flight Academy també celebren l’any vençut, assegurant que “hem tingut rècord d’alumnes i d’hores de vol”, en les diverses ofertes formatives d’aquesta escola de pilots establerta a Sabadell –ATPL, tripulants de vol i cadets–. “Rebem molts alumnes de països del Middle East, especialment d’Oman. També de Grècia. Constantment mirem de crear sinergies amb altres països per continuar creixent”, explica Montse Jiménez, directora de màrqueting i comunicació d’Aero Link Flight.
“Més qualitat que quantitat”
Les característiques de l’Aeroport –regit per operar en condicions de vol visual (VFR) –fet que retalla una mitjana de tres hores de vol al dia, durant sis mesos l’any– i la capacitat operativa fa que les operacions registrades al llarg del 2025 “toquin sostre”, tal com apunta Dora Hernández, presidenta de l’Associació d’Empresaris i Operadors de l’Aeroport de Sabadell (AEOAS).
Davant d’aquest escenari, tal com apunten des de la Cambra de Comerç, a través del president de la comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transport, Pere Puig, en què és prioritari “més qualitat que quantitat”, s’està treballant per desenvolupar altres activitats relacionades amb l’aeronàutica. “A l’Aeroport tenim zones disponibles, estratègiques, com la zona sud i oest, que és la nostra aposta: una altra tipologia de clients.
En aquest nou horitzó dibuixat, en el qual hi ha implicats diversos actors, la idea per a continuar desenvolupant i fent créixer l’Aeroport és la construcció de nous hangars, que malgrat que no s’ubiquin a la primera línia de la pista, permetrien “centres educatius, universitats, escoles tècniques per a la formació professional, graus universitaris o màsters de les especialitats d’aeronàutica i aeroespacials. També centres tecnològics, per fomentar la transferència de coneixement”, indica la presidenta de l’Associació d’Empresaris i Operadors de l’Aeroport de Sabadell (AEOAS).