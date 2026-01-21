Banc Sabadell, primera entitat en incorporar els codis NaviLens per millorar l'autonomia dels clients a les seves oficines

Banc Sabadell ha començat a introduir el sistema de codis NaviLens a les seves sucursals i caixers automàtics accessibles, convertint-se així en la primera entitat financera en desplegar aquesta tecnologia per oferir més autonomia de gestió als seus clients amb discapacitat visual.
La introducció d'aquesta tecnologia amb propòsit social desenvolupada per NaviLens ofereix una àmplia varietat d'eines perquè les persones puguin moure's amb més facilitat dins de les mateixes oficines de Banc Sabadell. Aquest enfocament d'accessibilitat real en espais públics, com en parades d'autobusos, aeroports o tren, ha portat a NaviLens a ser adoptat a ciutats com Nova York, Madrid, Barcelona, Londres, Melbourne, així com a diferents poblacions de la Comunitat Valenciana.
A diferència d'un QR, aquests codis de colors permeten la detecció sense enfocament i a llarga distància. No necessiten que l'usuari sàpiga on és exactament, ja que l'app ho detecta en moviment i amb gran angle, i es pot escanejar amb fins a 20 metres de distància. "La implementació d'aquesta nova tecnologia a les nostres oficines accessibles ens posiciona com a pioners a oferir un servei amb què promovem l'accés universal als serveis financers, es fomenta la inclusió, facilita l'autonomia personal i la millora de l'experiència al client", apunta el sotsdirector general i director d'Organització i Productivitat Comercial de Banc Sabadell, Robert Durán.
Per la seva banda, el CEO de NaviLens, Lorenzo Campos, ha assegurat que "el desplegament de NaviLens a les oficines de Banc Sabadell és un pas clau cap a l'accessibilitat universal. A NaviLens, situem a l'usuari al centre per eliminar barreres físiques i lingüístiques, facilitant una orientació autònoma des de l'entrada fins als serveis principals. Banc Sabadell a l'avantguarda de la innovació inclusiva i la sostenibilitat social".