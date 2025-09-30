Un dia després que el BBVA anunciés un pagament a compte del dividend del 2025 de 32 cèntims bruts per acció, (també per als accionistes del Banc Sabadell que acudissin a l'opa –0,06 cèntims d'euros, amb l'equació de bescanvi–), el Consell d'Administració del Banc Sabadell ha decidit ampliar fins als 1.450 milions d'euros, un 11,5% més, la remuneració prevista per aquest 2025 a l'accionista.
"El Consell d'Administració del Banc Sabadell, reunit en el dia d'avui, en el context del seu seguiment continuat de la marxa del negoci, i amb base en la positiva evolució del negoci, resultats i la generació de capital, ha incrementat l'objectiu de remuneració a l'accionista amb càrrec a l'exercici 2025", segons la comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, aquest mateix dimarts.
Aquest dividend, també de 0,07 cèntims bruts, i que s'ha avançat pel context de l'opa, només el rebran –29 de desembre— aquells accionistes que ja van rebre el pagament de 0,07 cèntims d'euros bruts per acció el passat 29 d'agost i que no acudeixin al bescanvi proposat pel BBVA. "Torna a evidenciar la capacitat del Banc Sabadell de superar recurrentment els objectius financers establerts i el seu full 'guidance' al mercat, així com la capacitat del model de negoci del Banc Sabadell de generar capital de manera orgànica i de convertir aquesta generació en remuneració a l'accionista".