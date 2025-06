El Banc Sabadell presentarà un nou pla estratègic el pròxim 24 de juliol

El Banc Sabadell presentarà un nou pla estratègic 2025-2027 el pròxim 24 de juliol amb els objectius de l'entitat catalana per als pròxims exercicis. Segons ha explicat el banc en un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el nou document, que està en la fase "d'elaboració final", s'aprovarà en el consell d'administració previst per al mes que ve i es presentarà el mateix dia que els resultats del primer semestre d'aquest any. Aquest anunci oficial arriba l'endemà que el govern espanyol imposés al BBVA condicions addicionals en l'opa per adquirir el Banc Sabadell i que, entre d'altres, inclou que les dues entitats operin separadament tres anys ampliables a dos més i que es mantingui la plantilla dels dos bancs.

El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, va assenyalar fa un mes sobre la presentació del pla estratègic que en un principi s'esperava per aquesta primavera, però que s'ha anat demorant pel calendari de l'opa, que "aprofundirà i analitzarà" cadascun dels seus segments de negoci i el seu "recorregut a l'alça" en solitari.

Exercici amb beneficis

Uns dies abans, el Banc Sabadell va presentar els resultats corresponents al primer trimestre, amb un benefici net de 489 milions d'euros, un 58,6% més que en el mateix període de l'any passat. Els ingressos del negoci bancari van baixar lleugerament fins als 1.560 milions d'euros (-0,7%), amb el marge d'interessos en 1.216 milions (-1,3%) i les comissions netes en 344 milions (+1,3%). L'entitat va situar la seva ràtio de capital en el 13,31% després de generar 29 punts bàsics en el trimestre, i arran d'això va anunciar que elevaria en 100 milions la previsió de retribució als accionistes per al 2025, fins als 1.300 milions.