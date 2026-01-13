ARA A PORTADA

El BBVA preveu "generar 49.000 milions d’euros de capital de màxima qualitat”

Torres  defineix el 2025 com “un any magnífic, que col·loca el BBVA en el nostre millor moment”, tot i el desenllaç de l'opa

Publicat el 13 de gener de 2026 a les 17:49
Actualitzat el 13 de gener de 2026 a les 17:50

El president del BBVA, Carlos Torres, defineix el 2025 com “un any magnífic, que col·loca el BBVA en el nostre millor moment”, passant per l’alt el resultat de l’opa, i avança les perspectives per al 2026, en una entrevista publicada en la web corporativa de l'entitat. 

El BBVA preveu continuar creixent en tots els països i línies de negoci, especialment en sostenibilitat i empreses, impulsat per un pla estratègic que té al client com a clar protagonista. A més, BBVA reafirma la seva ambició per “liderar la banca en l’era de la intel·ligència artificial”. En aquest context, Torres subratlla que, entre el 2025 i el 2028, BBVA preveu “generar 49.000 milions d’euros de capital de màxima qualitat”, que es destinarà a finançar el creixement orgànic i a remunerar a l’accionista. 

En la seva reflexió final, el president del BBVA resumeix l’any 2025 com “un gran començament al nostre pla estratègic centrat en el client”. Per al 2026, el BBVA preveu “continuar avançant amb un equip compromès, un propòsit clar i un model de negoci que combina innovació, sostenibilitat i una visió centrada en les persones”.

