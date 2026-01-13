ARA A PORTADA
-
"No vull que el meu fill es quedi a casa perquè hi ha impediments d'accessibilitat a tot arreu" Jan Cañadell Puigmartí
-
Què ha fet l’Ajuntament de Sabadell fins ara en matèria d’inclusivitat i accessibilitat? Jan Cañadell Puigmartí
-
-
Sabadell, entre les tres ciutats catalanes on més han actuat els Bombers de la Generalitat durant el 2025 Jan Cañadell Puigmartí
-
La Crida acusa els Mossos de connivència en l'acte ultra a Sentmenat: "Calen explicacions de la consellera Parlon" Marc Béjar Permanyer
El BBVA preveu "generar 49.000 milions d’euros de capital de màxima qualitat”
Torres defineix el 2025 com “un any magnífic, que col·loca el BBVA en el nostre millor moment”, tot i el desenllaç de l'opa