BBVA impulsa l’expansió internacional de més de 34.100 pimes catalanes fins al setembre

En línia amb l’objectiu de potenciar el creixement i la competitivitat de les empreses espanyoles, BBVA complementa aquest acompanyament amb solucions innovadores que s'impliquen el procés d’internacionalització. Entre les eines disponibles destaquen un test d’autodiagnòstic exportador, que permet a les empreses conèixer el seu grau de preparació per operar a l’exterior i una eina que recomana els mercats més adequats segons el producte o servei de cada companyia, tots dos oferts per Oftex, en virtut del Conveni de col·laboració subscrit amb el banc.
A més, les pimes poden accedir a un servei d’identificació de clients internacionals i a la gestió comercial de les oportunitats generades. Aquestes solucions ajudes les empreses a definir i executar el full de ruta internacional amb el suport d’experts en comerç exterior.
Per a aquelles companyies que busquen ampliar la xarxa de proveïdors o explorar noves cadenes de subministrament, el client tindrà a la seva disposició un identificador de proveïdors internacionals i un servei de consultoria personalitzada sobre comerç exterior. Amb aquesta oferta, el banc reforça el compromís d’ajudar les pimes en els seus plans de creixement, facilitant-los recursos concrets per abordar amb èxit la seva expansió internacional.
“Volem que les empreses facin el salt a l’exterior amb seguretat i acompanyades de la mà del millor talent, amb el nostre equip d’especialistes en comerç exterior. Gestors especialitzats que coneixen a la perfecció a l’empresa client per poder brindar suport personalitzat des del primer moment”, explica el director de Comerç Exterior de pimes de BBVA a Espanya, Juan José Fuentes Saiz de Bustamante: “La nostra prioritat és oferir solucions reals i accessibles perquè les pimes espanyoles puguin competir en igualtat de condicions als mercats internacionals i aprofitar totes les oportunitats que ofereix la globalització”.
Aquest impuls a la internacionalització s’emmarca en l’estratègia de BBVA per donar suport al desenvolupament de les empreses a Espanya, combinant assessorament expert, eines digitals i finançament flexible, ajudant-les a créixer dins i fora del país.