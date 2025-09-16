ARA A PORTADA
El 2028, data clau per posar fi als instituts de barracons: què en sabem del calendari a Sabadell? Sergi Gonzàlez Reginaldo
ERC Sabadell exigeix al regidor que ha deixat el partit que retorni l’escó: "És una maniobra" Redacció
Sabadell disposa de l'estudi de filmació més gran de tot Catalunya: saps on és? Jan Cañadell Puigmartí
El BBVA defensa a Londres davant inversors l'oferta pel Banc Sabadell
En una conferència, organitzada per Bank of America, el conseller delegat de l'entitat, Onur Genç, ha reafirmat l'atractiu de la proposta