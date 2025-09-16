ARA A PORTADA

El BBVA defensa a Londres davant inversors l'oferta pel Banc Sabadell

En una conferència, organitzada per Bank of America, el conseller delegat de l'entitat, Onur Genç, ha reafirmat l'atractiu de la proposta

Publicat el 16 de setembre de 2025 a les 16:53

En una conferència amb inversors organitzada per Bank of America a Londres, el conseller delegat de BBVA, Onur Genç, ha reiterat l'atractiu de la proposta per als accionistes del Banc Sabadell, amb una "prima significativa sobre el preu de l'acció de Banc Sabadell el dia previ a la divulgació de les converses sobre la fusió: un 30% sobre la cotització del 29 d'abril de 2024 i un 42% sobre els preus mitjans ponderats del mes anterior". 

En aquesta línia, Genç  ha destacat que l'historial de BBVA i les perspectives de creixement el converteixen en el millor soci possible per al Banc Sabadell. Durant la conferència ha fet èmfasi en el fet que el BBVA ha fixat un objectiu de rendibilitat (ROTE) del 22% de mitjana per al període 2025-2028, al "capdavant del sector bancari europeu. 

En relació amb la política de remuneració a l'accionista, el conseller delegat de BBVA ha indicat que el més fonamental és la capacitat de generar resultats sostenibles que donin suport als dividends futurs. "La combinació única de creixement i rendibilitat de BBVA, juntament amb les sinergies esperades de l'operació, ens col·loca en una posició molt sòlida per a la creació de valor i la distribució de dividends", ha afirmat. 

