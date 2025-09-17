El BBVA, als accionistes del banc a Sabadell: “Tic-tac, tic-tac, queden 21 dies per prendre la decisió”

Aquest dimarts, el 'tour' del BBVA per explicar als accionistes del Banc Sabadell les bonances de l'operació ha fet parada a la ciutat. La trobada, celebrada a l'auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, ha comptat amb diverses desenes d'accionistes i de treballadors del BBVA, però no ha calgut penjar el cartell de complet. Entre els presents, diversos membres de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell, entre els quals el president, Jordi Casas, així com Lluís Buil, ex subdirector general del Banc Sabadell.
A la trobada no hi ha assistit el president Carlos Torres, però sí el director territorial de BBVA Catalunya, José Ballester, i Andrés Cabello, director de la zona Vallès Occidental de BBVA, entre altres directius de l'entitat. Sense pràcticament sortir del guió –tal com està succeint les darreres setmanes a excepció d'un repàs de la tasca que fa el BBVA amb les fundacions Caixa Sabadell i Caixa Terrassa, el BBVA ha compartit amb els presents la presentació amb data 5 de setembre –dia en què la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va donar llum verda a l'operació– en què es detalla la situació del BBVA, una comparació de les cotitzacions d'ambdues entitats, els estalvis de costos previstos i el benefici per acció després de la hipotètica fusió per als accionistes del Banc Sabadell. "És el moment d'aprofitar una oportunitat única. L'entitat resultant és beneficiosa per a tots. El BBVA té un compromís demostrat amb Sabadell i Catalunya".
A priori, cada accionista tenia la possibilitat de formular preguntes als representants del BBVA, però la realitat no ha sigut aquesta, segons han lamentat diversos dels accionistes presents. Moltes de les preguntes que s'han compartit a l'auditori eren les mateixes que dies enrere, en la trobada telemàtica que va organitzar el BBVA. Entre elles, el llindar d'acceptació, la prima negativa, el dividend del TSB o sobre el risc d'una correcció de la cotització del Banc Sabadell, un cop s'acabi el termini per apujar el preu: "Recomanaria mirar tots els números. Ara, vostès han de decidir si volen continuar en l'entitat actual en una entitat per afrontar millor el futur. Estarem millor que cada un pel seu camí de forma independent. Tic-tac, tic-tac, queden 21 dies per prendre la decisió".