ARA A PORTADA

Diners

Cambra Sabadell impulsa el cicle "Ciutats Sotenibles" per promoure el paper empresarial en la sostenibilitat urbana

La primera sessió, el 12 de novembre, abordarà la transformació de les ciutats tradicionals en 'Smart Cities'

Publicat el 28 d’octubre de 2025 a les 13:20

La Cambra de Comerç de Sabadell posa  en marxa el cicle de sessions “Ciutats Sostenibles: el rol del teixit  empresarial local en la sostenibilitat 360º de les ciutats i territoris”,  una iniciativa que vol fomentar la implicació del teixit empresarial en la  transformació sostenible dels entorns urbans. El projecte compta amb el  suport de l’Oficina per a la Transició Energètica i de l’Institut Cerdà,  entitats que col·laboren activament en la definició dels continguts i en la  dinamització del debat. 

El cicle Ciutats Sostenibles constarà de cinc sessions híbrides que  s’impartiran al llarg d’un any i que abordaran qüestions clau per al  desenvolupament de la sostenibilitat 360º: la transformació digital i  tecnològica de les ciutats (Smart Cities), el comerç local sostenible,  la mobilitat, l’urbanisme responsable i la internacionalització  empresarial amb criteris ambientals. L’objectiu és impulsar la  innovació, l’intercanvi de coneixement i la col·laboració entre  empreses i institucions per construir ciutats més sostenibles, competitives  i habitables. 

La primera sessió del cicle tindrà lloc el 12 de novembre de 2025 i estarà  centrada en com la tecnologia i la innovació poden convertir les ciutats  tradicionals en entorns urbans intel·ligents i sostenibles, generant noves  oportunitats de negoci per a les empreses. 

Durant la jornada, es debatran models de col·laboració entre empreses,  administracions i ciutadania per promoure solucions que millorin la  mobilitat, la gestió energètica i les infraestructures verdes. També  s’introduirà el concepte de “Societat 5.0”, que situa la tecnologia al servei  de les persones per afrontar reptes socials i ambientals.

L’acte comptarà amb la participació de Ramon Alberich i Ferrer, president  de la Cambra de Comerç de Sabadell, i Eulàlia Planes i Corts, presidenta  de la Comissió de Transició Ecològica de la Cambra. 

La ponència principal anirà a càrrec de Riccardo Palazzolo, expert en  transformació urbana i Smart Cities de l’Institut Cerdà, que exposarà les  oportunitats per a les empreses en el procés de digitalització i  sostenibilitat urbana. 

També hi intervindran representants d’empreses capdavanteres en el sector,  com MOBA, especialitzada en sistemes intel·ligents per a la gestió de serveis  urbans, i Nexus Geographics, creadora de la plataforma Recitty, dedicada  a la integració de tecnologies Smart en l’àmbit municipal. 

La sessió finalitzarà amb un espai de preguntes i debat, conduït per Riccardo  Palazzolo, i la cloenda anirà a càrrec de Leo Torrecilla i Gumbau, president  de la Comissió Econòmica i d’Empresa, Talent, Innovació i Transferència  Tecnològica de la Cambra.

Notícies recomenades