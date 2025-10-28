Cambra Sabadell impulsa el cicle "Ciutats Sotenibles" per promoure el paper empresarial en la sostenibilitat urbana

La Cambra de Comerç de Sabadell posa en marxa el cicle de sessions “Ciutats Sostenibles: el rol del teixit empresarial local en la sostenibilitat 360º de les ciutats i territoris”, una iniciativa que vol fomentar la implicació del teixit empresarial en la transformació sostenible dels entorns urbans. El projecte compta amb el suport de l’Oficina per a la Transició Energètica i de l’Institut Cerdà, entitats que col·laboren activament en la definició dels continguts i en la dinamització del debat.
El cicle Ciutats Sostenibles constarà de cinc sessions híbrides que s’impartiran al llarg d’un any i que abordaran qüestions clau per al desenvolupament de la sostenibilitat 360º: la transformació digital i tecnològica de les ciutats (Smart Cities), el comerç local sostenible, la mobilitat, l’urbanisme responsable i la internacionalització empresarial amb criteris ambientals. L’objectiu és impulsar la innovació, l’intercanvi de coneixement i la col·laboració entre empreses i institucions per construir ciutats més sostenibles, competitives i habitables.
La primera sessió del cicle tindrà lloc el 12 de novembre de 2025 i estarà centrada en com la tecnologia i la innovació poden convertir les ciutats tradicionals en entorns urbans intel·ligents i sostenibles, generant noves oportunitats de negoci per a les empreses.
Durant la jornada, es debatran models de col·laboració entre empreses, administracions i ciutadania per promoure solucions que millorin la mobilitat, la gestió energètica i les infraestructures verdes. També s’introduirà el concepte de “Societat 5.0”, que situa la tecnologia al servei de les persones per afrontar reptes socials i ambientals.
L’acte comptarà amb la participació de Ramon Alberich i Ferrer, president de la Cambra de Comerç de Sabadell, i Eulàlia Planes i Corts, presidenta de la Comissió de Transició Ecològica de la Cambra.
La ponència principal anirà a càrrec de Riccardo Palazzolo, expert en transformació urbana i Smart Cities de l’Institut Cerdà, que exposarà les oportunitats per a les empreses en el procés de digitalització i sostenibilitat urbana.
També hi intervindran representants d’empreses capdavanteres en el sector, com MOBA, especialitzada en sistemes intel·ligents per a la gestió de serveis urbans, i Nexus Geographics, creadora de la plataforma Recitty, dedicada a la integració de tecnologies Smart en l’àmbit municipal.
La sessió finalitzarà amb un espai de preguntes i debat, conduït per Riccardo Palazzolo, i la cloenda anirà a càrrec de Leo Torrecilla i Gumbau, president de la Comissió Econòmica i d’Empresa, Talent, Innovació i Transferència Tecnològica de la Cambra.