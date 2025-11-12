Carinsa presenta a Nova York un nou perfum

La companyia santquirzenca, Grupo Carinsa, empresa especialitzada en les fragàncies i solucions integrals per a la indústria de la perfumeria i cosmètica, i a les aromes i solucions tecnològiques per a l'alimentació humana i animal, presenta aquest dijous a Nova York el perfum de Barcelona by Carinsa, una creació olfactiva que "ret homenatge a la capital catalana a través dels sentits", apunten fonts de la companyia.
El llançament forma part del Barcelona-New York Summit, un esdeveniment organitzat per Barcelona Global i Barcelona & Partners per impulsar la projecció internacional de la ciutat mitjançant la innovació i la creativitat empresarial.
"Aquest perfum és un homenatge a la nostra ciutat i a la seva capacitat per inspirar innovació i emocions. A Carinsa creiem en el poder dels sentits com a llenguatge universal, i volem que el món conegui la creativitat que neix a Barcelona", afirma Vanesa Martínez, CEO de la companyia.
Segons Grupo Carinsa, el perfum conté unes "notes de sortida –llimona, bergamota, cardamom i pebre– que representen l'energia fresca de la ciutat en clarejar; les notes de cor -espígol, romaní, flor de tarongina i fulles de figuera– evoquen la seva elegància i calma urbana; mentre que les notes de fons –pàtxuli, sàndal, ametlla i vainilla- simbolitzen la calidesa dels capvespres i la tradició catalana".
Avui dia, Carinsa dona feina a 200 professionals de 33 nacionalitats i preveu superar els 300 treballadors en els pròxims cinc anys. En la darrera dècada, la xifra de negoci ha incrementat al voltant d'un 30% i els resultats al tancament de 2024 marquen una facturació de 59,9 milions d'euros. La previsió és créixer a doble dígit al tancament d'aquest any, mantenint aquesta evolució el 2026.