Torres (BBVA): "Som un banc més català que cap altre"

L'endemà del tret de sortida a l'inici del període d'acceptació de l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell, en què 200.000 accionistes hauran de decidir el futur de l'entitat presidida pel banquer sabadellenc Josep Oliu, el president del BBVA, Carlos Torres, ha passat pels micròfons d'El món a RAC1, per realçar les bonances del "projecte d'unió", desmentir algunes xifres al voltant de l'operació i assegurar que "som un banc més català que cap altre, el que més ha apostat per Catalunya l'última dècada. Som un banc que està creixent aquí i estem donant suport a la societat, sobretot a la catalana. Això a vegades no s'acaba de reconèixer del tot".
Torres ha recordat que el BBVA té la "capacitat" per millorar l'oferta –fins a deu dies abans del tancament que el dia d'avui s'ha marcat l'entitat, el 7 d'octubre–. Alhora, el president de l'entitat ha admès "especulacions" al voltant d'una possible millora de l'opa i ho ha atribuït al fet que l'acció del Banc Sabadell estigui cotitzant per sobre de la del BBVA: "Quan quedi clar que el preu de l'oferta és el definitiu, quan quedi clar que no va a més perquè no es pot canviar, es corregiran les cotitzacions", ha apuntat.
En aquesta línia, el president del BBVA ha assegurat sentir-se "molt optimista" perquè els accionistes del Banc Sabadell "veuran l'atractiu d'unir-se a un projecte guanyador". Així mateix, i contradient les declaracions de Josep Oliu, en les que afirmava que l'oferta d'avui dia era pitjor que la que el Consell va rebutjar a principis de maig del 2024, Torres ha alertat a l'accionista del Banc Sabadell que pot concórrer davant el "risc que la cotització pugui caure un cop desaparegui l'oferta" després de "màxims històrics" impulsada per l'opa.
Sobre les sinergies estimades de l'operació, que no arribaran del tot a l'any 2029, com a molt d'hora, Torres s'ha mostrat rotund, afirmant que és "totalment fals", la pèrdua de llocs de treball, entre 7.000 i 10.000 segons Pimec. "Hem adquirit uns compromisos. Només tancarem el 10% de tota la xarxa d'oficines d'ambdues entitats".