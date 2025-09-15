El Centre Metal·lúrgic celebra la no aprovació de la reducció de jornada

La no aprovació del Congrés dels Diputats de donar llum verda a la llei de la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores ha estat celebrada pel Centre Metal·lúrgic. L’entitat defensa que aquesta mesura era “molt perjudicial” per a la indústria perquè es tractava d’una “ingerència unilateral del Govern central que ignorava els mecanismes de negociació col·lectiva”.
En un comunitat, la patronal recorda que a Catalunya hi ha “101 convenis col·lectius signats amb jornades per sota de les 37 hores pactades lliurement fins al 31 d’octubre de 2024”, motiu pel qual “demostra que el diàleg social funciona i permet adaptar les condicions laborals a cada sector”.
Així mateix, des del Centre Metal·lúrgic asseguren que aquesta proposta, sense una “disminució proporcional” del cost per hora de feina s’estima en un impacte de “12.000 milions d’euros addicionals per a les empreses que, sumats al cost de l’absentisme –37.000 milions d’euros anuals porten la factura global a prop de 49.000 milions d’euros, l’equivalent al 4,1% del PIB espanyol”.
Finalment, des de l’entitat presidida per Alícia Bosch alerten que la imposició d’una reducció horària generalitzada, amb especial afectació per a les pimes i els autonòmics, “debilita la productivitat i, per tant, la competitivitat de les empreses. Un fet que es tradueix en una “pèrdua d’eficiència i capacitat d’innovació, especialment en els sectors més exposats a la competència internacional”, segons defensen des del Centre Metal·lúrgic.
En la mateixa línia, des de Pimec també es valora positivament l’aturada de la iniciativa de reducció de jornada que l’entitat ja havia qualificat “d’inviable en els termes en què estava plantejada i sense consensos a tots els nivells”. En aquest sentit, considera que una mesura com aquesta,”s’ha de consensuar des de la negociació col·lectiva tenint en compte el teixit productiu de pimes i dels sectors més afectats, i ha de contemplar el manteniment de la productivitat i la competitivitat del teixit empresarial”.