El Centre Metal·lúrgic impulsa un servei d’IA amb Amtte per reforçar la productivitat i la competitivitat empresarial

El Centre Metal·lúrgic ha posat en marxa un nou servei, desenvolupat en col·laboració amb la consultora Amtte, destinat a acompanyar les organitzacions en la implantació d’eines d’intel·ligència artificial (IA) orientades a incrementar la productivitat, l’eficiència i la capacitat d’innovació.
A través d’un assessorament estratègic complet i d’un desplegament progressiu de solucions d’IA, les empreses podran identificar oportunitats d’automatització, optimitzar processos i impulsar una cultura d’aprenentatge adaptada als reptes del present i del futur.
El projecte impulsat s’emmarca en un context en què la IA generativa està transformant profundament la manera com les organitzacions operen, generen valor i desenvolupen talent.
Les empreses es troben davant un escenari ple de reptes i oportunitats, on l’adaptació a les tecnologies emergents i el desenvolupament continu de competències són factors clau per mantenir la competitivitat. “Estem convençuts que les nostres empreses veuran un increment significatiu en productivitat i eficiència gràcies a aquest nou servei. L’objectiu és aportar solucions reals que les ajudin a avançar amb seguretat en un entorn tecnològic cada vegada més exigent”, apunta Montse Vilanova, directora general del Centre Metal·lúrgic.
Segons diversos experts del sector, la IA viu un moment d’expansió sense precedents. El seu desplegament adequat no només aporta avantatges competitius, sinó que permet generar resultats tangibles amb molt poc esforç. Tal com apunten professionals destacats en l’àmbit, quan les organitzacions descobreixen que és possible personalitzar processos o documents en qüestió de segons, es produeix un veritable “efecte wow” que accelera l’adopció i la transformació interna. “El futur immediat passa per professionals capaços d’utilitzar-la amb criteri, pensament crític i responsabilitat. Quan unim la nostra intuïció amb la potència de la IA, multipliquem el nostre talent”, destaca Marc Pujol, consultor d’Amtte.