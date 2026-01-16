El Cercle Sabadellès 1856 aconsegueix un estalvi energètic anual de més de 110.000 euros

El Cercle Sabadellès 1856 ha culminat recentment un ambiciós procés de transformació energètica que li ha permès assolir la Certificació Energètica Classe A, la més alta, i generar un estalvi anual de més de 110.000 euros en subministraments energètics –llum, aigua i gas–. Des de l’entitat, apunten que amb aquest assoliment, el club es converteix en un “referent en eficiència i sostenibilitat” dins del sector esportiu català.
El pla implementat en els darrers anys incorpora energia fotovoltaica renovació completa de la climatització i la il·luminació, i sistemes de control intel·ligent per optimitzar els kWh consumits. “El canvi és palpable: tenim un club més còmode, més estable i més saludable. Les inversions que hem fet no només generen estalvi; generen qualitat de vida per als nostres usuaris”, destaca Elisenda Pascual, gerent del Cercle Sabadellès 1856.
En matèria d’aigua, l’entitat esportiva ha aconseguit reduir un 60% el consum d’aigua potable en el darrer any, apostant per l’aigua regenerada, utilitzant-ne 8.300 m3 l’any 2024 – subministrada per Aigües Sabadell– per a l’ús intensiu de reg de pistes i zones verdes.
Alhora, la digitalització de més de 400 actius tècnics, a través d’un sistema avançat de manteniment, ha permès a l’entitat sabadellenca prevenir avaries, reducció d’un 25% dels costos i garantir l’eficiència en els processos. “Avui, el Cercle és una instal·lació intel·ligent. Cada sistema està monitorat i cada decisió es pren basant-nos en dades reals”, assenyala Germán Cejudo, cap d’instal·lacions i responsable tècnic del projecte.
En els pròxims dos anys, el Cercle Sabadellès 1859 continuarà invertint en matèria de sostenibilitat i tecnologia. L’entitat ampliarà la potència fotovoltaica, incorporarà intel·ligència artificial en la gestió energètica, implementarà reg intel·ligent i avançarà cap a la certificació ISO 20121 en sostenibilitat d’esdeveniments “Som un club que mira endavant i actua amb responsabilitat. No només volem ser un espai per fer esport, sinó un espai que inspira futur a través de l’eficiència, el respecte ambiental i la innovació contínua”, conclou Josep Lluís Llusià, president del Cercle Sabadellès 1856.