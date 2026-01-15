ARA A PORTADA

Diners

Cristina Álvarez, nova presidenta de El Corte Inglés i de la Fundació Ramón Areces

Ambdós nomenaments han estat aprovats per unanimitat del Consell d'Administració de la companyia i del Patronat de la Fundació Ramón Areces

Publicat el 15 de gener de 2026 a les 12:19
Actualitzat el 15 de gener de 2026 a les 12:21

Cristina Álvarez és des d'avui presidenta de El Corte Inglés després que el passat 26 de novembre el Consell d'Administració aprovés el seu nomenament. Cristina Álvarez és també la nova presidenta de la Fundació Ramón Areces. 

Ambdós nomenaments han estat aprovats per unanimitat de tots els membres tant del Consell d'Administració de El Corte Inglés com del Patronat de la Fundació Ramón Areces. 

Cristina Álvarez continua presidint la Comissió de Nomenaments i Retribucions. A més, des d'avui presideix la Comissió de seguiment i, per tant, la supervisió del Pla Estratègic aprovat pel Consell d'Administració i la seva execució pels directors general, Santiago Bau i Rafael Díaz Yeregui. 

La presidenta ha manifestat el seu més "sincer compromís i implicació" amb el grup al qual ha dedicat tota la seva vida professional des de fa més de 30 anys, i ha ressaltat l'"orgull de pertànyer a El Corte Inglés". 

Així mateix, ha destacat la seva voluntat de contribuir "al desenvolupament dels negocis del Grup i la inversió, que en aquest nou exercici 2026-2027 assolirà els 650 milions d'euros". 

Aquestes inversions se centraran a continuar amb la remodelació de les botigues, el creixement en les capacitats tecnològiques i logístiques del grup i l'expansió dels negocis. 

 

