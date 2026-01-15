ARA A PORTADA
La grip fa un pic rècord de contagis i cau en picat: "Hauríem d'actuar com vam fer durant la pandèmia" Sergi Gonzàlez Reginaldo
FOTOS | Una marca anglesa escull Sabadell per gravar-hi un anunci publicitari Jan Cañadell Puigmartí
El CE Sabadell completa la remuntada en els penals i guanya el derbi al Terrassa Marc Segarra Rodríguez
Cristina Álvarez, nova presidenta de El Corte Inglés i de la Fundació Ramón Areces
Ambdós nomenaments han estat aprovats per unanimitat del Consell d'Administració de la companyia i del Patronat de la Fundació Ramón Areces