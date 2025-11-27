Cristina Álvarez, nova presidenta de El Corte Inglés

En el dia d'avui, i a proposta de Marta Álvarez, el Consell d'Administració de El Corte Inglés ha aprovat per unanimitat el nomenament de Cristina Álvarez com a presidenta no executiva del grup, tal com ha informat la companyia en un comunicat.
El relleu, que tindrà lloc el pròxim 15 de gener de 2026, es produeix en un marc ordenat, estable i de continuïtat, segons apunten des de El Corte Inglés.
Durant la sessió del Consell, Cristina Álvarez ha agraït el "magnífic treball" fet per la seva germana durant els darrers sis anys, i ha assegurat que desenvoluparà les seves funcions "amb humilitat, defensant sempre els interessos dels accionistes, dels treballadors i dels clients d'aquesta gran empresa".
Per la seva part, Marta Álvarez, en una carta als accionistes de la companyia, considera que, després de més de sis anys en el càrrec de presidenta, i després de la recent designació d'una primera línia executiva, ara arriba el moment d'obrir una nova etapa en la presidència de la companyia. "Amb l'esforç de tots hem aconseguit grans resultats, que han permès a la companyia encarar el futur amb garanties, sempre amb el client en el centre, i recolzant-nos en el treball diari del conjunt de les persones que formem part de la nostra empresa".
"Ara –continua Marta Álvarez a la seva carta- amb un nou equip directiu preparat per aconseguir els objectius marcats en el Pla Estratègic 2025-2030, considero, i així ho he proposat al Consell, que arriba el moment d'obrir una nova etapa a la presidència amb la meva germana Cristina al capdavant a partir del pròxim 15 de gener de 2026".
Marta Álvarez continuarà com a membre del Consell i de la seva Comissió de Seguiment, i en la direcció estratègica de Marques Pròpies, de Moda i de Llar. "Cristina compta amb tot el meu suport des del Consell i la Comissió de Seguiment, per continuar treballant per aquesta empresa, a la que he dedicat pràcticament tota la meva vida professional", afegeix en la seva carta Marta Álvarez.
Ingressos de 8.212 milions d'euros
Paral·lelament, El Corte Inglés ha tancat el primer semestre de l'exercici fiscal 2025-2026 amb una sòlida marxa, una millora significativa de la rendibilitat i un enfortiment del balanç. Entre l'1 de març i el 31 d'agost, el grup ha assolit un volum global d'ingressos de 8.212 milions d'euros. La xifra de negoci, a superfície comparable, augmenta un 1,6% fins als 7.032 milions d'euros.
L'ebitda ha assolit els 539 milions d'euros, amb un increment del 3,8% sobre el mateix període de l'any anterior, gràcies a una millora del seu marge, en línia amb la tajectòria dels darrers anys. El benefici net ha crescut a doble dígit (un 10,3% més) fins a situar-se en 224 milions, mentre que el benefici net recurrent augmenta un 13,8% fins als 192 milions d'euros.
Aquesta evolució positiva respon a l'objectiu de l'empresa d'aprofundir en millores de gestió, optimització de recursos i, per tant, aconseguir millor eficiència i rendibilitat.
El negoci del retail de El Corte Inglés, amb un volum d'ingressos de 5.908 milions i una xifra de negoci de 5.655 milions d'euros, ha augmentat un 1,2% en termes comparables (LfL). En coherència amb la prioritat de creixement rentable del grup, destaca el bon comportament de moda i bellesa, i especialment en marca pròpia També van tenir un desenvolupament positiu les vendes procedents de marca externa, tant nacionals com internacionals.