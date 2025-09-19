La Fundació Banc Sabadell celebra 'La Cultura del Talent'

La Fundació Banc Sabadell va celebrar el passat dimecres a Barcelona l'esdeveniment La Cultura del Talent, una trobada que va reunir prop de 300 persones entre joves referents, investigadors, emprenedors, creadors i col·laboradors de l'ecosistema cultural, educatiu i social. La cita, concebuda com un espai de diàleg i reflexió en la qual generar coneixement i connexions per als joves, es va articular al voltant de quatre àmbits d'interès: tecnologia, benestar, creativitat i relacions internacionals, a més d'una xerrada inspiradora final amb Alex Boisset, cofundador de B3tter Foods i creador de contingut en xarxes socials.
Amb aquest esdeveniment, la Fundació buscava generar un espai per als joves amb inquietuds per emprendre, crear, investigat i generar un impacte per a la societat. Així, el primer panell, centrat en l'ús de la tecnologia, va posar el focus en com usar la tecnologia per al bé social, amb les aportacions de Guillermo Gauna Vivas, fundador d'Ayúdame 3D; Lucile Favero, doctoranda en ELLIS Alacant, qui va ressaltar la necessitat d'usar la IA amb pensament crític i Edgar Pons, emprenedor i participant del programa Celera 2019, qui va animar als joves a usar la tecnologia per a atrevir-se a emprendre. La segona conversa va buscar donar eines per ajudar els joves a Comprendre el món, amb les visions d’Antoni Sastre Bel, Investigador expert en resolució de conflictes i mediació de pau i premiat en la 4a edició del Programa Talent Global del CIDOB juntament amb Javier Ivars, ajudant d'Investigació de Política Exterior i de Seguretat Comuna al Reial Institut Elcano, qui van destacar la importància de mantenir-se informats però sempre amb sentit crític.
També van ser remarcables les intervencions centrades en benestar i salut mental, de Claudia Tecglen, psicòloga i fundadora de “Convives con Espasticidad”, qui va deixar clar que la paràlisi cerebral no l'ha frenat en el seu objectiu d'ajudar les persones, així com la de Juan Pablo Villani, fundador d'”Aquí Estoy Chat”, projecte que ofereix suport emocional a joves amb problemes de salut mental. Ambdós projectes socials han estat finalistes del programa d'innovació social B-Value que impulsa la Fundació Banc Sabadell amb Fundació Ship2b.
Les arts, la cultura i la creativitat no podien no estar presents en aquest esdeveniment, amb la participació de l'artista Carlota Pérez Castro, qui juntament amb Alejandra Queizán, responsable de Patrocini, Mecenatge i Amics al Museu Thyssen-Bornemisza, van posar de manifest la necessitat d'atrevir-se a crear i de com fer costat als joves en els espais artístics. "El talent és impuls, motor de canvi, especialment quan es multiplica i connecta en comunitat. Amb la trobada 'La Cultura del Talent' volem visibilitzar tot el que hem construït amb generositat, visió i compromís, i reafirmar que invertir en talent no és només una acció filantròpica: és ser catalitzadors del canvi i de l'impacte social, cultural i econòmic", va assenyalar Sonia Mulero, directora de la Fundació Banc Sabadell.