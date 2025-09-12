ARA A PORTADA

Diners

Un dels principals accionistes del Banc Sabadell considera que el preu de l'oferta la fa "irrealitzable"

L'empresari mexicà David Martínez, que controla el 3,8% de l'entitat, no accepta la proposta actual del BBVA

Publicat el 12 de setembre de 2025 a les 09:57

L'empresari i inversor mexicà David Martínez Guzmán tampoc té la intenció d'acceptar l'oferta del BBVA. Tal com consta en l'informe del Consell d'Administració del Banc Sabadell, Martínez, un dels principals accionistes de l'entitat, amb el 3,8% del capital social, manifesta que "David Martínez Guzmán, conseller dominical en representació de Fintech Europe, manifesta que ni ell ni Fintech Europe, avui dia i en les circumstàncies actuals, té la intenció d'acceptar l'oferta amb les seves accions".

Un dels accionistes amb més pes dins de l'entitat presidida pel banquer sabadellenc Josep Oliu sol·licita deixar constar en l'informe que l'operació del BBVA constitueix "l'estratègia encertada per a les dues institucions –BBVA i Banc Sabadell–, encara que a un preu que avui la fa irrealitzable. Per aquest motiu m'adhereixo al rebuig de l'oferta i he decidit no participar en ella amb les accions que represento, ni amb les meves pròpies ni amb les gestionades a través del fons Fintech Europe".

Per canviar la decisió presa, Martínez Guzmán "solicita respectuosament" al BBVA que "presenti una oferta competitiva, a un preu que permeti assolir l'acceptació, d'almenys, el 50% dels accionistes del Banc Sabadell".

Notícies recomenades