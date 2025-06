Joan Domedel (Suministradora): "Estem apostant per més digitalització en tots els processos"

El sabadellenc Joan Domedel és el CEO de l’empresa Suministradora del Vallés, fundada el 1950 i que enguany celebra 75 anys. Des de mitjans de 2021, l’empresa concentra la seva activitat en una nova seu al carrer de Girona, 175 (Gràcia).

Remuntem-nos 75 anys enrere. Quan i d’on neix la idea del que avui és la Suministradora?

Suministradora del Vallés va néixer l’any 1950 en una petita botiga de 70 m2 per a la venda de metalls no fèrrics en forma de perfils estàndard en material de llautó, coure i zinc, entre d’altres. Posteriorment, l’evolució del sector va fer que aquesta botiga es convertís en una distribuïdora de material elèctric per cobrir la demanda d’un mercat clarament emergent, aprofitant una excel·lent oportunitat de negoci.

Al llarg d’aquest període, quines han estat les decisions més transcendentals per a la Suministradora?

Són vàries les fites importants que han marcat l’evolució de Suministradora del Vallés al llarg de tots aquests anys. Vam ser pioners en disposar del primer ordinador en una empresa per començar a gestionar els processos de forma informatitzada i més eficient. També vam disposar d’un taller per reparar i mostrar als clients com s’instal·laven aires condicionats, rentadores i rentavaixelles. Vam crear un programa de viatges d’incentius per a clients, tota una innovació per l’època.

A nivell formatiu, vam obrir una aula de formació al carrer de Sardà de Sabadell, on els nostres tècnics oferien cursos als nostres clients sobre els diferents materials i equips que Suministradora del Vallés comercialitzava. I, com a fita més recent, podem destacar el canvi d’ubicació de la nostra seu al carrer de Girona, número 175, de Sabadell, en unes instal·lacions de 7.000 m2 i en un edifici totalment eficient i sostenible. Aquest canvi va permetre tenir en unes mateixes instal·lacions tots els empleats i àrees de negoci, que anteriorment es trobaven en dos edificis separats, així com oferir més servei i comoditat als nostres clients.

Quin ha estat el secret que, malgrat la competència del mercat, ha fet que la companyia sigui referent a Catalunya?

Acompanyar els nostres clients, participant en els seus projectes, amb una solució adequada a les seves necessitats. Els nostres trets diferencials són la proximitat, l’especialització i l’assessorament tècnic amb un excel·lent equip de professionals en cada àrea. A més, el fet de disposar d’una àmplia gamma de materials en estoc ens permet oferir una solució integral als instal·ladors.

Quins són els reptes del present i futur? En quines línies es treballa en innovació i sostenibilitat?

Dia a dia treballem per ampliar el servei que oferim als clients. Estem apostant per més digitalització en tots els processos per aconseguir més eficiència en totes les àrees de negoci, especialment a nivell logístic.

Aquesta fita també l’aconseguirem amb la formació continua que fan tots els professionals de la companyia, amb l’objectiu d’estar al dia en novetats, innovacions, noves normatives i reglaments que el nostre mercat ens exigeix. A nivell de sostenibilitat, la seu central de Suministradora del Vallés es troba en unes instal·lacions que promouen l’eficiència energètica i el respecte del medi ambient.

Funcionem amb energia renovable amb la nostra instal·lació fotovoltaica de 54 kW, disposem de carregadors de vehicles elèctrics en el nostre aparcament de clients, aprofitem el màxim possible la llum natural, a més de comptar amb un sistema domòtic que permet controlar els consums, programar l’encesa i apagada de les llums i l’obertura o el tancament de les persianes en funció de la llum solar que reben. En un mercat tan global, és totalment imprescindible seguir apostant per ser més eficients en tots els processos per seguir sent més competitius.