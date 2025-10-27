Arriba una nova edició de la Fira d'Ocupació Talent 45+

La Fira d'Ocupació Talent 45+ celebra aquest dijous 30 d'octubre una nova edició. Una cita, a la seu de la Cambra de Comerç de Sabadell, que novament té per objectiu facilitar la connexió entre professionals d'entre 45 i 60 anys i empreses que valoren el talent sènior. L'esdeveniment, impulsat per la Cambra de Comerç d'Espanya amb el suport del Fons Social Europeu Plus, el SEPE i 65YMÁS, ofereix una nova oportunitat única per a persones en situació d'atur que volen reprendre la seva carrera professional.
L'esdeveniment comptarà amb activitats pensades per potenciar les seves possibilitats d'inserció laboral: entrevistes ràpides amb empreses compromeses amb la captació de talent sènior, tallers de competències digitals i tècniques de recerca de feina, espais de networking i orientació per a l'optimització del perfil professional.
Més de 20 empreses oferiran ofertes de treball durant la jornada, incloent-hi també ofertes de treball especialitzades, adaptades a perfils diversos i a diferents nivells d'experiència. Les empreses participants en l'edició d'enguany són: Bon Preu, Catalonia Fundació Creativa, Dharma Outsourcing Group, GCT Plus Sabadell, Gremi de Carnissers de Barcelona, Growing Up Human Resources, Grup Essentia, Grupo SIFU, Ikea, Murtra 1892, Inserta - Fundación ONCE, Mail Boxes Etc, Marle, Nationale-Nederlanden, Planta Intercomarcal del Reciclatge, Relats, Sanitas, Synergie ETT, Tecnium Casals Cardona Industrial, Tempel Group, Turris Panem, Uniformes - Pro SBD (Elezos) Vega Instrumentos.
Un dels moments destacats serà "El poder de reinventar-se" (8.50 h), amb la participació de Fernando Romay, exjugador de bàsquet i president del Comitè de Turisme, Cultura i Esport de 65YMÁS, que compartirà la seva experiència de reinvenció després de deixar l'esport professional. La sessió serà presentada per Anna Aumatell.
A les 11. h, Cèlia Hil oferirà el taller "Com aconseguir feina en el paradigma actual", on es tractaran estratègies per superar l'edatisme, fer upskilling i reskilling, accedir al mercat ocult de feina i potencial la marca personal.
Finalment, a les 12 h, Marion Suffert, sòcia fundadora de Vasis Conseil, presentarà "tenir més de 50 anys és un valor afegit si se sap com mirar diferent", una sessió per donar eines als assistents per combatre la discriminació per edat i transformar la seva mirada cap al futur laboral.