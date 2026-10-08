Fira Vallès Treball: l’espai per trobar talent i oportunitats laborals

Trobar una feina no sempre consisteix a enviar currículums i esperar una resposta. De vegades, el que cal és poder explicar què es pot aportar, en el lloc adequat, i, al mateix temps, que els representants de la companyia puguin conèixer de primera mà les capacitats i el potencial del demandant.
Unes particularitats i uns condicionants que tots ells succeeixen a la Fira Vallès Treball, impulsada per la Cambra de Comerç de Sabadell emmarcada sota el programa Talent Jove, i que enguany celebra una nova edició al Gran Hotel Verdi de Sabadell. El talent i les empreses cara a cara per tal de trobar l’encaix, entre la demanda i l’oferta.
La cita del mes vinent arriba amb una aposta clara: obrir la porta a tots els perfils. Joves que busquen la seva primera oportunitat, persones que es troben en situació d’atur, professionals que volen canviar de sector o treballadors que busquen reinverntar-se en un nou entorn laboral. “Hem tingut molta gent que s’ha quedat fora de les convocatòries”, explica Marina González, tècnica i orientadora professional de la Cambra de Comerç de Sabadell.
Segons assenyala, la franja d’edat d’entre 30 i 45 anys poden trobar més dificultats per encaixar en fires pensades específicament per a joves o per a perfils sèniors. Per això, aquesta nova edició aposta per “no tancar portes a la gent” i permetre que les empreses i els demandants d’ocupació puguin trobar, per un costat el perfil que més encaixi, i, per l’altra, una nova oportunitat laboral.
Per fer-ho, la Cambra de Comerç treballa amb els candidats per identificar les seves competències i interessos, però també amb les empreses per ajudar-les a definir millor què necessiten. “Moltes vegades les empreses tenen una oferta, però no tenen tan definit el perfil que necessiten”, explica González.
La tasca de l’equip professional de la Cambra, precisament, és ajudar a concretar aquestes necessitats i facilitar que l’empresa i el/la candidat/a arribin a la trobada amb més informació i més eines. En aquesta línia, el gran valor diferencial de Vallès Treball és que les ofertes es publiquen amb antelació perquè les persones interessades puguin preparar les entrevistes i arribar-hi coneixent tant el lloc de treball com l’empresa. “Si treballem amb la persona i després amb l’empresa, és molt més fàcil que l’entrevista vagi bé”, explica González.
És per això que gràcies a la feina prèvia, les empreses participants no només hi poden trobar candidats generalistes, sinó també persones amb especialitzacions concretes que poden ser difícils de localitzar en altres processos de selecció. Enguany, i com ja és tradició, s’hi reuniran empreses de diversos sectors, com ara l’alimentació, el farmacèutic, el comerç, la indústria o la logística, que entre totes –una vintena–, oferiran més de 100 llocs de treball. “La fira està molt professionalitzada”, resumeix Beatriz Melgar, directora d’Assessoria, Promoció i Formació de la Cambra de Comerç de Sabadell.
Una bona oportunitat, també, perquè les empreses puguin trobar talent de cara a la imminent campanya de Nadal. A més, i durant la celebració de l’esdeveniment, la Cambra manté una comunicació constant amb les companyies participants, comunicant quantes persones s’han inscrit a cadascuna de les ofertes i quin perfil tenen, i els candidats poden inscriure’s a diverses empreses. “Això ens permet veure l’interès real que hi ha a cada empresa”, explica González.
Un mètode d’èxit
Prova de l’èxit d’aquesta metodologia aplicada per la Cambra de Comerç és el cas de la Sandra Lerín. Una professional que recentment ha estat incorporada a l’equip de la Cambra de Comerç de Sabadell, després de conèixer el programa Talent 45+, també impulsat per l’entitat: “Realment no m’ho esperava. Va ser com una carambola, però estic molt agraïda, per l’oportunitat. És un missatge de seguretat que vaig rebre. Que comptin amb tu és una mostra de confiança, I alhora de responsabilitat. Els professionals 45+ podem aportar molta experiència”, explica Lerín.
A més de les entrevistes, l’edició d’enguany també inclourà xerrades i tallers sobre ocupabilitat, competències transversals, currículum i processos de selecció. L’esdeveniment comptarà amb una taula rodona amb empresaris de la demarcació per abordar la gestió dels equips i el treball intergeneracional a les companyies.