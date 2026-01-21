Formació i Treball incorpora un sistema pioner de classificació amb IA

La planta tèxtil de la Fundació Formació i Treball, ubicada al Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) Parc Industrial Riu Ripoll, ha incorporat recentment un nou sistema, pioner a Europa, per a la detecció de fibres (NIRS), color i tipologia de teixits, dotat d’intel·ligència artificial.
El sistema “marca un punt d’inflexió amb els models tradicions de classificació manual”, apunten des de la Fundació, perquè permet una classificació “totalment automatitzada, amb una capacitat de triatge d’una peça per segon, el que equival a prop de 1.000 quilos per hora”. Segons les darreres dades de Formació i Treball, l’any 2024 a la planta sabadellenca van entrar 30 milions de quilos de roba.
La incorporació d’aquest model per al reciclatge és un pas més que s’afegeix als iniciats des del 2021, en què la Fundació ha participat en diversos projectes innovadors internacionals aportant solucions de reciclatge tèxtil a tèxtil. Fins avui, segons dades de la fundació, ha participat en 152 projectes i iniciatives vinculades al reciclatge tèxtil, de les quals 43 es troben en actiu, fet que “consolida un ecosistema industrial, social i tecnològic únic en el territori”.
Amb l’arribada de la nova tecnologia, el reciclatge tèxtil-a-tèxtil, apunten des de la Fundació, “permet generar matèries primeres secundàries de qualitat, aptes per a processos de reciclatge mecànic i químic avançats i obre la porta a circuits tancats reals”. Des del 2021, Formació i Treball ha invertit més d’un milió d’euros a la planta de Sabadell. “El projecte integra la dimensió social que defineix a la Fundació: generació de treball inclusiu, capacitació professional i transferència de coneixement al sector”.