ARA A PORTADA
-
El curs escolar arrenca a Sabadell amb 6 milions d'euros per invertir: què es farà a la teva escola? Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
-
-
Els accionistes minoritaris del Banc Sabadell recomanen "esperar l'opinió del Consell abans d'acudir al bescanvi" Redacció
-
Més de 30.000 estudiants tornen a les aules a Sabadell, mig miler menys que fa un curs Sergi Gonzàlez Reginaldo
González-Bueno: “L'oferta del BBVA no pot ser l'última per sentit comú”
El conseller delegat del Banc Sabadell ha qüestionat que el BBVA pugui aconseguir les sinergies que planteja en els terminis apuntats