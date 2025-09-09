ARA A PORTADA

González-Bueno: “L'oferta del BBVA no pot ser l'última per sentit comú”

El conseller delegat del Banc Sabadell ha qüestionat que el BBVA pugui aconseguir les sinergies que planteja en els terminis apuntats

  • El conseller delegat i el president del Banc Sabadell, César González-Bueno i Josep Oliu -
Publicat el 09 de setembre de 2025 a les 18:12

El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, s'ha mostrat convençut de què el BBVA millorarà l'oferta que ha fet sobre l'entitat presidida per Josep Oliu, abans que finalitzi el període d'acceptació.

Durant una conferència amb inversors institucionals organitzada per Barclays a Nova York, González-Bueno ha assegurat que l'oferta actual “no pot ser l'última”, donat l'“atractiu” del Banc Sabadell. “És de pur sentit comú”, ha apuntat.

La ponència amb inversors s'emmarca en la campanya que està duent a terme l'entitat per fer arribar el seu missatge als 200.000 accionistes, que són els que tenen el futur del banc a les seves mans. Com ja va fer la setmana passada el president Oliu, González-Bueno ha recordat que el Consell d'Administració de l'entitat ja va rebutjar la primera oferta del BBVA, “que era millor que aquesta”.

El conseller delegat ha qüestionat que el BBVA pugui aconseguir les sinergies que planteja en els terminis apuntats, ja que el Govern d'Espanya ha imposat com a condició a l'operació que el Banc Sabadell tingui gestió independent durant un mínim de tres anys. A més, ha considerat que “no és realista” que totes les sinergies financeres puguin succeir “des del primer any”. 

