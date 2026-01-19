El Gremi de Fabricants ajorna els premis “Floc de Llana”

Aquest dimarts 20 de gener, en commemoració de la festivitat de Sant Sebastià, patró del Gremi de Fabricants, s’havia de celebrar una nova edició dels “Flocs de Llana”, reconeixements que distingeixen empreses i persones per la seva trajectòria i aportacions al sector tèxtil, així com a entitats i persones pel seu compromís amb la ciutat de Sabadell.
Enguany, però, l’entitat presidida per Esteve Gené, ha decidit cancel·lar l’acte com a “mostra de respecte i solidaritat, amb les víctimes, les seves famílies i les persones afectes” arran de l’accident ferroviari del passat diumenge a Adamuz, a Còrdova, i “sumar-se així al dol nacional”, apunten. Malgrat la cancel·lació dels actes, sí que es manté la celebració de la missa pels difunts agremiats i en honor a Sant Sebastià, que s’oficiarà aquest dimarts (7.55 h) a la Parròquia de Sant Fèlix.
Com és tradició, cada 20 de gener, el Gremi celebra la seva festivitat patronal, en què commemora “les seves arrels tèxtils i sabadellenques i referma el seu compromís amb l’impuls industrial, en particular el sector tèxtil, així com pel desenvolupament econòmic i social de la ciutat de Sabadell”.
En les pròximes setmanes, el Gremi de Fabricants comunicarà una nova data per a la celebració de Sant Sebastià.