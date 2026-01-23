Grup Ametller Origen supera els 800 milions d’euros de facturació el 2025

Grup Ametller Origen torna a créixer a doble dígit i registra resultats rècord un any més. La companyia familiar, compromesa amb l’alimentació saludable i la transformació agroalimentària, ha registrat una xifra de negoci de 802 milions d’euros en l’exercici 2025, un 18% més que l’any anterior. D’aquesta manera es consolida com un dels grups alimentaris amb un creixement més elevat a Catalunya, amb un increment de més del 40% en només dos anys.
Aquest augment és degut bàsicament al creixement orgànic, així com a una estratègia d’ampliació i reforma dels establiments existents, que ha permès incrementar les vendes, així com a l’impuls de l’obrador central i de la divisió agrícola. Les botigues són el principal motor de creixement, amb 147 punts de venda entre Catalunya i Andorra. Durant l’exercici anterior, la companyia ha obert dos nous establiments a Barcelona (Gal·la Placídia) i Sant Andreu de Llavaneres.
“Durant el 2025, més d'1,4 M persones han comprat a les botigues Ametller Origen, confirmant la confiança dels consumidors en un model basat en la qualitat i la proximitat -assegura Josep Ametller, cofundador i conseller delegat del Grup Ametller Origen-.
Inversió en ampliacions, reformes i un nou hub logístic
Grup Ametller Origen ha realitzat inversions per valor de 31 M€ destinades a reformes i ampliacions, així com a la construcció d’un nou hub logístic de 15.000 m² a la Zona Franca de Barcelona. Aquest nou espai concentra la distribució de fruita i verdura, de productes refrigerats i el servei de restauració, i representa un pas clau a l’hora de donar suport al creixement futur de la companyia amb criteris d’eficiència i servei.
L’any 2025 destaca també per l’aposta del grup en altres categories clau, com les carnisseries. La companyia ha tancat en el darrer exercici un acord amb el grup empordanès Arnall; des del passat mes d’abril, totes dues famílies gestionen de forma conjunta, les més de cinquanta carnisseries pròpies d’Ametller Origen repartides pel territori. La integració d’aquests punts de venda de gestió conjunta s’ha desplegat a les comarques de Girona i a gran part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i es completarà durant l’any 2026 a la resta de Catalunya.