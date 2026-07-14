Carlos Garriga: "El futur no s'espera; el continuarem construint des de Sabadell"

Grupo Mikalor ha reunit aquest dimarts una cinquantena de persones entre familiars, treballadors i representants del món econòmic i empresarial de la ciutat i la comarca a la nova planta ubicada al polígon de Sant Pau de Riu-sec, després d’invertir-hi prop de 10 milions d'euros, cosa que permet augmentar la capacitat productiva i afrontar una nova etapa de creixement.
Entre els assistents a la visita institucional, que ha comptat amb una visita guiada per totes les instal·lacions, hi ha assistit l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; l'alcalde de Barberà del Vallès i president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés; l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez; la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch; el president de Cecot, Xavier Panés, el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, i la presidenta d’Egarsat i vicepresidenta de Moventia, Sílvia Martí.
En la seva intervenció, el president del grup sabadellenc, Carlos Garriga, ha recordat els orígens d'una empresa fundada el 1943 i ha reivindicat la continuïtat d'un projecte familiar més viu que mai. "Avui inaugurem una nova planta. Però, en realitat, inaugurem una nova etapa", ha afirmat. Les noves instal·lacions permeten incrementar la capacitat productiva, impulsar la innovació i digitalitzar processos. "Aquí vam néixer. Aquí hem crescut. I aquí volem continuar invertint, generant oportunitats i creant valor per al nostre territori", ha destacat.
L’empresari sabadellenc també ha posat en valor el paper de la indústria i de les persones que han fet possible el creixement de la companyia. "El futur no s'espera. El futur es construeix", ha assegurat Garriga.
La nova planta, situada a Sant Pau de Riu-sec, té una superfície de 8.500 metres quadrats, incorpora 113 equips de producció i una capacitat per fabricar fins a cinc milions d'abraçadores al mes. L'edifici també disposa d'una instal·lació fotovoltaica de 500 kW i sistemes automatitzats per millorar l'eficiència energètica.
Per la seva part, Marta Farrés, ha situat la companyia com a exemple de la indústria del segle XXI i ha celebrat que una empresa històrica continuï creixent des de Sabadell. "Ens agrada que arribin noves empreses, però encara ens agrada més veure empreses de tota la vida que continuen invertint i generant oportunitats a la ciutat", ha afirmat. Alhora, Farrés també ha posat en valor el paper del consistori com a aliat del teixit empresarial perquè les inversions es puguin desenvolupar amb agilitat.