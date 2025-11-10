L'enginyeria IDP s'adjudica la direcció d'obra del nou datacenter de Santiago de Compostel·la

L'enginyeria sabadellenca Grupo IDP ha estat l'adjudicatària dels serveis de direcció d'obra del nou Centre de Processament de Dades (CPD) del Centre Tecnològic de Supercomputació de Galícia (CESGA). Aquesta infraestructura ha estat declarada per la Xunta de Galícia com a projecte estratègic d'investigació d'iniciativa pública, i reforçarà la capacitat de supercomputació i emmagatzematge de dades a Espanya, amb un impacte directe en àmbits com la investigació científica, la intel·ligència artificial i la transformació digital.
El nou Datacenter, segons apunta la companyia sabadellenca, serà una instal·lació "d'avantguarda dissenyada per albergar superordinadors, sistemes d'emmagatzematge massiu i infraestructures de computació quàntica. Aquest projecte s'emmarca en el Plan Estratégico de la ICTS distribuïda RES 2021-2024, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb fons NextGenerationEU". El nou centre compta amb un pressupost que supera els 13 milions d'euros.
La companyia amb seu central a la Torre Millenium assumirà la direcció i execució de l'obra, la coordinació de seguretat i salut, així com el rol d'entitat de suport al responsable del contracte, incloent-hi el seguiment de la reposició de serveis afectats i la supervisió de les mesures correctores de l'impacte ambiental.
L'edifici comptarà amb una superfície útil superior als 2.500 m2, distribuïts entre planta baixa i primera. A més, comptarà amb una zona exterior de més de 2.200 m2 destinada a acollir equips de servei. Tot això es desenvoluparà sobre una parcel·la de 9.178 m2 situada en el Parc Empresarial de A Sionlla, a Santiago de Compostel·la (Galícia).
Amb aquesta adjudicació, IDP consolida la seva posició com a referent en la direcció i gestió d'infraestructures tecnològiques crítiques, reafirmant el seu compromís amb la innovació, la sostenibilitat i l'impuls de l'ecosistema R+D+I a Espanya.