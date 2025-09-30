L'Ikea d'Alfafar, projectat i dirigit per una empresa de Sabadell, torna a fer de refugi per les intenses pluges

L'episodi d'intenses precipitacions d'ahir dilluns a la Comunitat Valenciana va recordar la tràgica Dana d'ara fa onze mesos en el mateix indret. Afortunadament, però, aquesta vegada no s’han hagut de lamentar víctimes mortals, però sí que ha servit perquè, novament, l’Ikea d’Alfafar tornés a servir de refugi per als vehicles dels veïns del municipi, des de la nit de diumenge passat, coincidint amb l’alerta vermella.
Al darrere de l’establiment de la companyia sueca hi ha l’enginyeria sabadellenca IDP, qui a finals dels 2013, en el seu primer projecte en metodologia BIM (Building Information Modeling), realitzés la projecció arquitectònica i formés part de l’equip de direcció d’obra en la fase de construcció de la botiga de mobles i decoració, en una superfície total de 112.800 m². “Es va detectar que estaven en una zona inundable i sens dubte va ser una de les causes que van afectar el disseny, no només en l’ús de cada una de les plantes de l’edifici, sinó també en la solució estructural a escometre. Va ser un projecte d’èxit, treballat fins al màxim detall, que ens va permetre executar l’obra per sota de la planificació prevista”, apuntava ara farà un any, coincidint amb la Dana, el conseller delegat de l'enginyeria, el sabadellenc Enric Blasco.
Fonts de la companyia sueca han explicat que es va habilitar una zona amb 900 places d’aparcament, amb una ocupació del 85%. “Al seu dia vam ser refugi davant la Dana i en aquest nou moment d’incertesa volem tornar a ser ajuda en la mesura del possible”, han assegurat.