La indústria, el sector més afectat per les baixes mèdiques

Les baixes laborals es disparen a Catalunya: avui dia, la incapacitat temporal (IT) té un cost agregat als 33.340 milions d’euros anuals, l’equivalent al 10,5 del PIB català, segons es desprèn de l’informe Evolució de les baixes per incapacitat temporal a Catalunya 2013-2025, presentat aquest dimarts per l’Observatori de la Pime de Catalunya. En l'actualitat, la incapacitat temporal implica uns costos mitjans estimats de 2.565 € per treballador.
Segons l’estudi de la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, Pimec, les hores de baixa per treballador s’han més que duplicat (+110%), passant de 3,8 hores mensuals el 2013 a 8 hores el 2025, amb dades fins al tercer trimestre. Avui, segons Pimec, la incapacitat temporal representa el 76,7% de totes les hores no treballades i remunerades a Catalunya. És a dir, tres de quatre hores d’absència a la feina no es deuen a permisos, sinó a baixes mèdiques.
Davant d’aquest escenari, des de la patronal catalana es reclama millorar la gestió de la incapacitat temporal a través d’un millor ús de la infraestructura de les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i que puguin realitzar les altes i baixes també per contingències comunes, reforçar la coordinació i el control amb el sistema sanitari, reduir la burocràcia a l’atenció primària i impulsar mecanismes de reincorporació progressiva al treball.
L’increment i la consegüent afectació no es limita a un sector en concret. La indústria és el sector més afectat, passant de les 4,2 hores no treballades per IT a 8,8 el 2024 (+109%) i 9,4 hores el 2025. El sector servei passa de les 3,7 a les 7,8 hores i el sector de la construcció, tot i tenir nivells més baixos, pràcticament també duplica les seves xifres (de 3,3 a 7).
L’informe també subratlla que la mida de l’empresa també condiciona les baixes mèdiques. Com més gran és la companyia, més absentisme per IT registra. Les empreses de més de 200 treballadors tenen una taxa del 6,6%, mentre que les de menys de 50 es queden en el 3,9%.
Finalment, l'estudi també posa el focus en l’elevada incidència de la incapacitat temporal entre la població més jove. En una dècada, la incidència mensual mitjana del grup de 16 a 24 anys s’ha pràcticament triplicat, mentre que, en el conjunt de la població ocupada, l’augment ha estat del doble.