Diners

L'Índex de Confiança Empresarial retrocedeix fins als 134,8 punts

La marxa de negoci durant el segon trimestre ha frenat el dinamisme respecte de la tendència anterior

Publicat el 10 de setembre de 2025 a les 16:20

Els resultats de la darrera Enquesta de Confiança i Clima Empresarial mostren que les expectatives empresarials de la marxa del negoci en aquest trimestre registren un alentiment. Les enquestes, realitzades entre el 12 de juny i el 6 de juliol, s'han tradüit en un lleuger descens de les expectatives, fins a situar  l'Índex de Confiança Empresarial als 134,8, prop de quatre punts menys (138,6).

Pel que fa als resultats del segon trimestre,  en el que s'han comptabilitat prop de 300 respostes i un marge d'error del 5,7%, la marxa del negoci va frenar el dinamisme respecte de la tendència anterior. Això és degut a una disminució de les resposta a l'alça (del 28,3% passen al 24%) que es desplacen a les estabes (augmenten del 55,3% al 59%). L'inforne destaca que les ls respostes d'estabilitat superen el 72% del total a tots els sectors i els saldos són positius. A la indústria i a la construcció el saldo torna a millorar l'anterior amb un ascens destacat: (les respostes a la baixa han disminuït en -7,9 punts). 

L'empresariat de l'àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes, tenen unes perspectives per aquest trimestre força estabes. La previsió del nombre d'ocupats té un sado que passa de +5,3 punts a +6,7 punts i les resposten pugen del 77,7% al 83,1% del total.

A tots els sectors les respostes que preveuen estabilitat del nombre d'ocupats superen el 78%: a la indústria i construcció arriben al 85,3%. Pel que fa a les expectatives de l'exportació indiquen una estabilitat amb un saldo positiu però que baixa de +12,4 punts a +4,9 punts. Les respostes que esperen estabilitat pugen del 74,7% al 80,1%, però es optimistes es redueixen del 18,9% al 12,4%. 

Finalment, el grau d'utilització de la capacitat productiva industrial registra una millora dels percentatges de l'enquesta anterior. El del segon trimestre creix del 73,2% al 75,3% i el de les expectatives per al tercer trimestre passa del 75% al 75,2%.

