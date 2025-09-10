L'Índex de Confiança Empresarial retrocedeix fins als 134,8 punts

Els resultats de la darrera Enquesta de Confiança i Clima Empresarial mostren que les expectatives empresarials de la marxa del negoci en aquest trimestre registren un alentiment. Les enquestes, realitzades entre el 12 de juny i el 6 de juliol, s'han tradüit en un lleuger descens de les expectatives, fins a situar l'Índex de Confiança Empresarial als 134,8, prop de quatre punts menys (138,6).
Pel que fa als resultats del segon trimestre, en el que s'han comptabilitat prop de 300 respostes i un marge d'error del 5,7%, la marxa del negoci va frenar el dinamisme respecte de la tendència anterior. Això és degut a una disminució de les resposta a l'alça (del 28,3% passen al 24%) que es desplacen a les estabes (augmenten del 55,3% al 59%). L'inforne destaca que les ls respostes d'estabilitat superen el 72% del total a tots els sectors i els saldos són positius. A la indústria i a la construcció el saldo torna a millorar l'anterior amb un ascens destacat: (les respostes a la baixa han disminuït en -7,9 punts).
L'empresariat de l'àmbit de Sabadell, Conca del Ripoll i Riera de Caldes, tenen unes perspectives per aquest trimestre força estabes. La previsió del nombre d'ocupats té un sado que passa de +5,3 punts a +6,7 punts i les resposten pugen del 77,7% al 83,1% del total.
A tots els sectors les respostes que preveuen estabilitat del nombre d'ocupats superen el 78%: a la indústria i construcció arriben al 85,3%. Pel que fa a les expectatives de l'exportació indiquen una estabilitat amb un saldo positiu però que baixa de +12,4 punts a +4,9 punts. Les respostes que esperen estabilitat pugen del 74,7% al 80,1%, però es optimistes es redueixen del 18,9% al 12,4%.
Finalment, el grau d'utilització de la capacitat productiva industrial registra una millora dels percentatges de l'enquesta anterior. El del segon trimestre creix del 73,2% al 75,3% i el de les expectatives per al tercer trimestre passa del 75% al 75,2%.