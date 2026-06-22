Javier Catena, conseller delegat de El Corte Inglés

El Consell d'Administració de El Corte Inglés ha aprovat avui, per unanimitat i a proposta de la presidenta Cristina Álvarez, el nomenament de Javier Catena com a conseller delegat del grup.
Catena serà el responsable de la implementació del Pla Estratègic de la companyia, que es troba en procés d'actualització. Les diferents unitats de negoci del grup reportaran al CEO, que passarà a dirigir el comitè de direcció.
El conseller delegat té una notable experiència i coneixement de la companyia. Javier Catena ha sigut director d'operacions (COO), dirigint les àrees de cadena de subministrament, logística i real estate.
Cristina Álvarez, president de El Corte Inglés, assegura que "la incorporació de Javier Catena, amb el suport del nostre gran equip directiu, serà decisiva en aquesta nova etapa de creixement i inversió, a la vegada que permet reforçar una estructura de govern corporatiu més adaptada als nous reptes".
Santiago Bau, fins ara director general, deixa la companyia de mutu acord. Cristina Álvarez, en un comunicat, agraeix el seu "compromís i capacitat d'execució, claus en el camí de creixement i solidesa financera del grup en els darrers quatre anys". La presidenta ha desitjat a Santiago Bau tot l'èxit en els seus projectes professionals.