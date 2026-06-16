Fins a 5.000 milions d'euros per a la l'indústria

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va escenificar ahir dilluns 15 de juny amb patronals i sindicats l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026 – 2030 (PNI) i va defensar que prem "l'accelerador" en infraestructures, on es destinen gairebé 1.500 milions. En un acte al Port de Barcelona, Illa va rubricar el document amb els agents econòmics i socials amb el "compromís" que la inversió s'enfili fins als 5.000 milions.
El document preveu una inversió de 4.500 milions d'euros per als pròxims 5 anys, amb l'objectiu d'ampliar-la fins als 5.000 milions d'euros. El pacte s'articula a través d'onze eixos agrupats en cinc àmbits d'enfocament horitzontal, amb un pressupost de 3.526,5 milions a l'any, que són sostenibilitat i energia (114,05 milions d'euros), treball de qualitat (350,9 milions), innovació i competitivitat (1.198,2 milions d'euros), infraestructures i sòl industrial (1.834,2 milions d'euros) i un transversal (29,1 milions d'euros).
A més, també contempla un enfocament sectorial, que recull actuacions específiques per als sectors de semiconductors i xips, IA, ciberseguretat, tecnologies duals, bio manufactures i salut o mobilitat i automòbil, amb 936,6 milions d'euros. Per exercicis, la inversió prevista serà de 807,2 milions d'euros aquest 2026, de 1.004 milions d'euros el 2027, de 1.089 milions d'euros el 2028, 824,5 milions d'euros el 2029 i 739,9 milions d'euros el 2030.