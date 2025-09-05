Oliu: “Aquesta oferta és pitjor que la que ja va rebutjar el Consell el 2024”

El president de Banc Sabadell, el banquer sabadellenc Josep Oliu, ha assegurat, després de la publicació del fullet per part de la CNMV i conèixer l’oferta de BBVA, que aquesta “és fins i tot pitjor que la que ja va valorar i rebutjar el Consell d’Administració el maig del 2024, perquè infravalorava el projecte en solitari de la nostra entitat” –una visió totalment oposada a la que aquest migdia el president del BBVA Carlos Torres ha defensat–.
Segons ha explicat en un comunicat, l’entitat nascuda a Sabadell recorda que s’ha revalorat més i ha remunerat més els seus accionistes que BBVA els últims 16 mesos, mentre que la proposta continua sent una acció de BBVA més de 70 cèntims en efectiu per cada 5,5483 títols del Banc Sabadell.
Des de l’entitat, defensen que el “banc Sabadell és l’entitat amb millor evolució borsària dels darrers cinc anys a Europa i amb una perspectiva excel·lent de remuneració als seus accionistes”. Alhora, i tenint en compte com a referència el 6 de maig de 2024, el dia que el Consell d’Administració va rebutjar la proposta del BBVA, recorden que les accions del Banc Sabadell s’han revalorat un 108% i les del BBVA ho han fet un 55%.
Per la seva banda, el conseller delegat de l’entitat, César González-Bueno, ha assegurat que en una primera lectura de la proposta “s’han trobat encara més deficiències i omissions en els números i hipòtesis que en la versió anterior. Sobre la possibilitat d’adquirir menys del 50% de les accions, Gonzalez-Bueno apunta que “no sembla reflectir gran confiança en l’atractiu de la seva oferta i no crec que agradi als nostres accionistes”. En el mateix comunicat, el Banc Sabadell explica que en els pròxims dies, un cop el Consell d’Administració hagi fet un “anàlisi en profunditat”, emetrà una “valoració argumentada sobre què és més beneficiós per als accionistes del Banc Sabadell.
Finalment, Oliu ha recordat que “és important que els accionistes de Banc Sabadell sàpiguen que si accepten l’oferta del BBVA, a hores d’ara, perdent més del 8% de la seva inversió, deixen de cobrar el dividend extraordinari de 50 cèntims a principis del 2026 quan es tanqui la venda de TSB, i han de pagar impostos per la plusvàlua de les seves accions i en la immensa majoria dels casos rebran menys efectiu del que hauran de pagar a hisenda”.