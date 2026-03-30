Banc Sabadell convoca el 6 de maig la Junta General d'Accionistes

Serà la tercera junta que se celebra a la ciutat després del retorn de la seu social a Sabadell

  • Serà la darrera Junta del conseller delegat César González-Bueno
Publicat el 30 de març de 2026 a les 13:35
Actualitzat el 30 de març de 2026 a les 13:36

Banc Sabadell celebrarà la seva tercera junta general d’accionistes a Fira Sabadell després del retorn de la seu el gener del 2025, el pròxim 6 de maig.
En aquesta pròxima junta, els accionistes hauran de votar el nomenament del terrassenc Marc Armengol com a nou conseller delegat de l’entitat, en substitució de César González-Bueno.

Els accionistes també hauran de ratificar l’entrada del sabadellenc Carlos Ventura en el Consell d’Administració del Banc Sabadell, després del seu nomenament com a director general de Negoci a Espanya, amb responsabilitat sobre Banca d’Empreses, Banca de Particulars, Banca Privada i Xarxa.

Està previst que la Junta també aprovi la reelecció de Luis Deulofeu, Pedro Fontana i George Donald Johnston III com a consellers independents.  A més, s’hauran de votar els punts habituals en la convocatòria d’una junta d’accionistes, com l’aprovació dels comptes, de la gestió del banc i reelecció de l’auditor.

Recompra d’accions

Els accionistes de Banc Sabadell també hauran de votar sobre una reducció de capital d’un màxim de 435 milions d’accions pròpies que s’hagin adquirit en el moment de la Junta o s’adquireixin ‘a posteriori’ en virtut del primer programa de recompra d’accions de 2026 per a la seva amortització. 

Així mateix, votaran una altra reducció de capital d’un màxim de 365 milions que s’adquireixin en virtut del segon programa de recompra d’accions 2026 per a la seva amortització. 

