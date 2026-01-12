Les matriculacions creixen un 24% respecte del 2024

El sector de l’automoció sabadellenc tanca un 2025 positiu, en relació amb la venda de vehicles, situant-se a nivells prepandèmia. Segons les darreres dades de la patronal catalana de la distribució d’automòbils, Fecavem, les matriculacions de turismes han crescut un 23,81% respecte del passat 2024, tot i l’esgotament prematur de les ajudes del pla Moves III, prorrogat mesos després, fins a les 4.487 unitats matriculades. No només han augmentat sinó que ha servit per reforçar el canvi de model cap a motoritzacions més sostenibles.
De gener a desembre, només tres de cada deu turismes matriculats han incorporat motoritzacions de dièsel o gasolina, amb descensos del nombre de matriculacions dels motors tradicionals del 27% i del 15%, respectivament. La implementació progressiva de la zona de baixes emissions (ZBE) i les ajudes al vehicle elèctric han estat els principals factors clau que expliquen aquest canvi de preferències entre els sabadellencs.
L’impuls de les matriculacions l’ha liderat el vehicle elèctric, que ha passat de les 229 unitats l’any 2024 a fregar el mig miler (489), representant un creixement del 113%.
Paral·lelament, les motoritzacions híbrides —especialment les de gasolina/elèctric no endollables, amb un augment del 115%, fins a les 349 unitats matriculades— superant àmpliament el miler d’unitats anuals. En conjunt, les opcions alternatives ja representen la majoria de les noves matriculacions (71%), una tendència que contrasta amb la pèrdua de pes continuada dels motors tradicionals.
Els prop de 4.500 turismes nous matriculats a Sabadell signifiquen, novament, el lideratge de Sabadell en les matriculacions al Vallès Occidental. Respecte Sant Cugat, els concessionaris sabadellencs dupliquen el nombre de turismes matriculats, tot i el creixement de doble dígit (+11,26%) entre els punts de venda santcugatencs. Pel que fa al balanç a la cocapital de la comarca, a Terrassa, les matriculacions també han crescut fins al doble dígit (+10,76%), però continuen per sota l’escenari sabadellenc, amb 3.563 turismes matriculats, al tancament del 2025.
Entre els models més sol·licitats als concessionaris sabadellencs, destaquen les preferències models compactes i SUV petits, amb un notable increment dels elèctrics i híbrids. De gener a desembre del 2025, a Sabadell, el Renault Austral lidera les vendes amb 167 unitats, seguit del Dacia Sandero amb 165 i del Renault Clio amb 126. També destaquen el Renault Symbioz i el Hyundai Kona, amb més de 100 unitats cadascun.
A Sant Cugat, el model més matriculat durant el 2025 va ser el Toyota Yaris Cross (93) mentre que a Terrassa l’opció més sol·licitada va ser el Dacia Sandero amb 180 unitats.