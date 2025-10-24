La Cambra de Comerç lidera una missió comercial a l'Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units i Kuwait

En el marc del Pla d’Acció Internacional 2025 (PAI’25) impulsat pel Consell de Cambres de Catalunya i l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa, Acció, la Cambra de Comerç de Sabadell ha organitzat una missió comercial a tres mercats estratègics del Golf Pèrsic: l'Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units i Kuwait. La missió comercial va iniciar-se el passat 19 d’octubre i clou el pròxim dilluns 27 d’aquest mes.
La missió, de caràcter multisectorial, és dirigida per Vicenç Vicente, cap de Promoció de Comerç Internacional de la Cambra, i compta amb la participació de set empreses catalanes dels sectors de tractament de residus, cosmètica, embalatge, alimentació i begudes, equips mèdics i filtració industrial.
Amb el suport de l’Oficina Exterior de Catalunya a Dubai (Acció Dubai), s’han preparat agendes de treball personalitzades per a cada empresa. Durant vuit jornades de treball a les ciutats de Riyadh, Jeddah, Dubai i Kuwait, les empreses participants mantindran prop de 100 reunions comercials amb potencials socis i clients locals.
Els mercats del Golf Pèrsic ofereixen grans oportunitats per a les empreses catalanes en sectors emergents com els videojocs, amb un fort creixement a l’Aràbia Saudita; les ciutats intel·ligents i la transformació digital, impulsades per la Saudi Vision 2030; el turisme, amb projectes innovadors com Trojena Ski i el desenvolupament d’Al Ula; i la salut, on s’aposta pel turisme mèdic i la inversió en infraestructures avançades.