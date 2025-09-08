Mor el fundador del grup Torres Pradas, Jose Maria Torres Pradas

L’empresari Jose Maria Torres Pradas, fundador del Grup Torres Pradas, va morir el passat dissabte al matí a l’edat de 79 anys.
La història de la companyia sabadellenca va néixer l’any 1975 de la mà de Torres Pradas, primer com a empresa comercial, per anys després crear diverses companyies per explotar diverses gammes de productes: punt, seda, roba esportiva, llana, etc. Sota la direcció de l’empresari sabadellenc, a principis dels anys el grup va posar en marxa la primera fàbrica, amb prop de trenta telers, per acabar, una dècada després, tenir-ne 70 i una planta d’acabats. L’any 1999, la companyia sabadellenca, coimpulsora d’Stradivarius, vendria la marca al grup Inditex.
Avui, sota la direcció de la segona generació, els tres fills de Jose Maria Torres Pradas, Josep Maria, Eulàlia i Gemma, el grup Torres Pradas està format per tres empreses comercials de teixits: New Junior, Nova Laneria i Premiertex, a més de ser copropietària de Misako. Més enllà del sector tèxtil, el grup, amb seu al Polígon d’Activitat Econòmica de Can Feu, compta amb quatre empreses més: Cottontex, dedicada a la importació, venda i distribució de gespa artificial sota la marca Verdingdays, i tres més del sector immobiliari: Decada, Catnaus i Catvivi. Les dues primeres dedicades al lloguer de sòl industrial i la tercera a la construcció d’habitatges per a la venda o lloguer.