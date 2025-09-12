El Banc Sabadell continua ferm en el seu posicionament sobre la proposta del BBVA. Aquest divendres, l’entitat presidida pel banquer sabadellenc Josep Oliu ha recomanat als 200.000 accionistes, amb la unanimitat del Consell d’Administració, no acceptar l’oferta perquè aquesta “infravalora molt significativament el projecte en solitari de Banc Sabadell”.
En la compareixença davant els mitjans de comunicació a Sant Cugat, Oliu s'ha mostrat contundent assegurant que “aquesta oferta va néixer morta. Només queda que l’enterrin els accionistes”. L’entitat nascuda a Sabadell defensa que el valor fonamental del banc es troba entre un 24% i un 37% per sobre del preu ofert pel BBVA, sense incloure-hi una prima de control, habitual en aquest tipus d’operacions. El missatge torna a ser molt clar: l’oferta no només és inferior al valor de mercat actual de les accions, sinó que també suposa per als accionistes una pèrdua potencial respecte al recorregut que podria assolir el banc si continua independent. I encara més, davant qualsevol intent de compra –en el cas del BBVA, la quarta vegada que truca a la porta del Banc Sabadell, segons ha explicat Oliu–, aquesta sempre ha de ser “amistosa”.
Entre els diversos motius esgrimits en la roda de premsa, en la qual a més d’Oliu ha assistit el conseller delegat, César González-Bueno i el director financer, Sergi Palavecino, el banc ha recordat que la seva activitat es concentra a Espanya –obté el 96% dels seus beneficis–, en un territori “predictible” per passar a dependre d’un banc amb una exposició majoritària a mercats emergents com Mèxic, Turquia o Sud-amèrica –67% dels seus beneficis–. Segons Oliu, el canvi suposaria convertir-se en accionistes d’un banc sotmès a més volatilitat i riscos geopolítics, amb un cost de capital superior i un impacte directe devaluacions de divises.
A tots aquests factors, la cúpula del banc també ha incidit en la qüestió fiscal: els accionistes del Banc Sabadell residents a Espanya haurien de pagar impostos sobre plusvàlues acumulades, en molts casos molt superiors al que rebrien en metàl·lic.
Davant d’una hipotètica millora de l’oferta per part del BBVA, el banquer sabadellenc ha comentat que “obriríem un altre capítol en el serial i veuríem que passa, però hauria de ser un canvi molt substancial perquè el Consell, en el seu conjunt, reconsiderés la seva posició”. En la mateixa línia, i a preguntes dels periodistes presents, ha afegit que “totes les operacions tenen un preu, però l’altra part ha de tenir ganes d’oferir-lo i tenir capacitat per fer-ho. No en tinc ni idea de si pujarà molt com perquè sigui com Jesús traient a Lázaro de la tomba o serà una pujadeta que ho deixarà tot com estava”, ha etzibat.
Per la seva part González-Bueno ha donat per fet que el BBVA mourà fitxa perquè, segons el conseller delegat, “només hi ha dues opcions: fracassar o que augmentin l’oferta. I si estan aquí, el més lògic és que sigui per guanyar”.
González-Bueno s'ha msotrat especialment crític amb els escenaris que ha dibuixat el BBVA en matèria de sinergies al follet, afirmant que “el total de les sinergies no poden produir-se al nanosegon posterior a la petició de fusió. No es materialitzaran totes el 2029, sinó de manera progressiva en tres anys. És a dir, no abans de 2032”.
Finalment, i sobre l’avís de Carlos Torres als accionistes, del risc que caigui la cotització un cop desaparegui l’oferta, l’alt executiu del Banc Sabadell va respondre de manera contundent al president del BBVA: “La nostra cotització està correlacionada, no amb el BBVA, sinó amb la banca mitjana espanyola i suportada pels preus objectius que estudien els analistes”.